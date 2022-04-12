楠梓產業園區開發環評過關 台積電高雄設廠邁大步

高雄市政府今 (12) 日召開楠梓產業園區設置計畫環評大會，攸關台積電 (2330-TW)(TSM-US) 赴高雄設廠進程，經過 2 個小時的討論，最終審議通過，無須進行第二階段環境影響評估，高煉廠土壤、地下水汙染整治已完成，開發單位經發局可將土地交由台積電運用。

高雄市政府第 72 次環境影響評估審查委員會議今天原訂由副市長羅達生主持，但因為開發單位為經發局，因此迴避，由環保局長張瑞琿主持，台積電副總莊子壽也列席環評大會。

楠梓產業園區開發案位在中油高雄煉油廠，今年 3 月 4 日、3 月 28 日，已經通過高市府環評兩次專案小組審查會議，在環保局土推小組認證高煉廠第三區土壤與地下水汙染整治後，今天召開最後的環評大會。

有環團指出，此次環評大會召開太過匆促，僅花 1.5 個月，看不到市府具體承諾，對於台積電污染排放逐年削減、環境監測、購買綠電等細節，都應該再補足資料，並以台積電 2 奈米廠竹科寶山二期擴建案環評內容為標竿。

本案今天通過環境影響評估審查，審查委員會請開發單位將補充說明資料，並將部分項目納入定稿，包括比照環保署環評案件成立監督小組；空氣品質監測地點增加文府國小；地下水位監測設置至少三點以上。