一種升息各自表述 尖牙股上次升息循環期間飆142%

目前全球投資人最關注的焦點為 FED 升息與縮表，對資金收縮的預期，動輒引發股市動盪。但是一樣是升息影響，回顧前次 2015 年~ 2018 年升息循環，FANG + 尖牙股指數同期間漲幅 142.25%；主要是現金充裕、獲利能力強的龍頭股無懼升息環境，台股唯一一檔尖牙股 ETF 統一 FANG+(00757-TW) 長線看俏。

美國聯準會 3 月啟動升息，計劃 5 月再升息 2 碼，同時逐月縮減資產負債表。從數據觀察，首先看市場資金存量規模，根據彭博資訊，3/30 止的 FED 資產負債表高達 8.93 兆美元，若以每月減少一千億美元估算，今年底仍在 8 兆美元高水位，相對疫情前 2019 年底的 4 兆美元正常水平，仍有一大段距離，依然是歷史相對高位。

再看 FED 上次升息循環，從 2015/12/17 至 2018/12/20，歷時近三年，共升息 9 碼至 2.5%。當時美股也是以科技股首當其衝，但 FANG + 尖牙股指數僅在首次升息初期出現較明顯跌勢，隨後即一路走揚，直至 2018 年才又因美中貿易戰引發修正，半年後美國經濟轉弱，FED 重新轉為降息循環。

總計 FANG + 尖牙股指數在上次升息週期最大漲幅高達 142.25%，同期間那斯達克指數漲 55.32%、標普 500 指數漲 33.11%、道瓊工業指數漲 39.15%；即使後來受到美中貿易戰影響，計算至 2018 年底升息結束為止，FANG + 尖牙股指數累積漲幅也還有 77.19%，其他三個指數漲幅則縮減到 20%~31%。

統一 FANG+ETF 經理人袁永騰表示，科技龍頭股在升息期間仍能漲贏大盤的最主要原因是，高成長股在利率上升初期會面臨評價修正 (de-rating) 壓力，但中長期而言，大型龍頭企業取得資金成本較低，在創新科技產品、新服務的大趨勢推動下，業績能夠持續攀升，才是最能抵禦通膨與升息的資產類別。

與上次升息環境不同的是，這次有俄鳥戰爭，且利率期貨顯示聯準會可能在年底就升息至 2.4% 之上，升息節奏較上次加快。對此，袁永騰表示，聯準會評估美國經濟強勁足以抵禦貨幣緊縮，才敢持續加息。而俄烏戰爭膠著，歐美對俄羅斯制裁持續擴大，制裁期間越久，原物料供應缺口的漲價效應將進一步傳導至生產成本，進而影響企業獲利。

袁永騰強調，統一 FANG+ETF 追蹤的尖牙股指數成份股，都是趨勢產業領頭的巨型企業，大多進入獲利與現金流高度成長期，營運內容多為新經濟之平台服務，獲利率較不易受原物料上漲影響。在市場動盪階段，透過定期定額與閒錢投資，搭配不定期不定額、大跌加碼策略，可進一步提高勝率。