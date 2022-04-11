〈美股早盤〉美債殖利率持續攀高 美股開低 道瓊跌逾100點

由於聯準會（Fed）更趨鷹派、俄烏戰爭衝突加劇，再加上中國疫情仍不斷延燒，市場以謹慎基調開啟新的一周，美債殖利率不斷升高，美股周一（11 日）開低走低。截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數下跌 1.45%，標普 500 指數跌 0.9%，費城半導體指數跌 1.76%。

Fed 的鷹派立場、俄羅斯入侵烏克蘭引發的大宗商品市場混亂以及經濟放緩的前景，繼續影響市場氛圍，此外中國對疫情採取的封控措施可能加劇供應鏈混亂，進而有再推高通膨的風險。

由於投資人擔心通膨上升和 Fed 積極收緊貨幣政策的計劃可能會減緩經濟成長，美國公債殖利率近期不斷攀高，其中 10 年公債殖利率周一一度升破 2.76%，截稿前略降至 2.75%，而 5 年期和 30 年期公債值利率則保持倒掛。

投資人正靜待本周企業即將公布的財報，以恢復對股市前景的信心，本周 Fed 官員將陸續發表談話，其中周二（12 日）、周三（13 日）將分別公布的消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）兩項與通膨相關的數據更是重中之重。

克利夫蘭 Fed 分行總裁 Loretta Mester 日前表示，她有信心隨著 Fed 收緊政策，美國將避免衰退，儘管通膨率超過 2% 的情況可能會持續到明年。

俄烏戰事方面，儘管西方國家紛紛加大對俄國制裁力道，但兩國戰火未見停歇，根據外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基今日透過視訊向南韓國會發表演講，稱俄國已「徹底摧毀」遭圍困的馬立波市，可能有數萬人遭到殺害，並請求南韓國會議員提供軍事援助。

中國方面，由於上海疫情不斷延燒，雖進入「全域靜態管理」已 10 天但未見緩解跡象，市場擔心若疫情蔓延至其他城市，其動態清零政策的大規模與長時間封控將對工業生產與消費產生負面影響，此外國際油價也因中國疫情影響而走跌，截稿前西德州原油期貨與布蘭特原油期貨跌近 4%，雙雙跌破 100 美元大關。

中國政府設定的 2022 年經濟增長目標為 5.5% 左右，目前一些經濟學家預測，中國的經濟成長速度將遠低於此，稱中國為彌補封控帶來的經濟損失，將不得不增加國家主導的基礎設施和其他大項目的支出，使得本已高漲的債務水位繼續攀升。

截至台北時間周一（11 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

推特 (TWTR-US) 早盤下跌 1.17%，至每股 45.69 美元

馬斯克日前以 9.2% 持股成為推特最大個人股東，同時入主董事會成為董事，然而今天有最新報導稱，馬斯克决定不加入推特董事會。推特執行長 Parag Agrawal 在推文表示，原定馬斯克的董事認明應於 4 月 9 日生效，但馬斯克當天上午卻表示不加入董事會。對此，推特執行長與馬斯克並未說明原因。

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤下跌 8.36%，至每股 18.33 美元

中國電動車製造商蔚來汽車由於上海封城再加上原物料短缺影響，日前宣布工廠停工，隨後又公告多款車型、電池方案調漲消息。根據公告，在整車價格方面，ES8、ES6、EC6，各版本車型起售價上調人民幣 1 萬元；最新的兩款 ET7、ET5 的起售價格不變。

在 BaaS 電池租用價格方面，長續航電池包電池租用服務費由每月人民幣 1,480 元上調 200 元至 1,680 元，標準續航電池包電池租用服務費不變，已購車用戶不受該調整影響。

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 4.81%，至每股 220.06 美元

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）日前表示，正在尋求股東批准，將其普通股數量從 40 億股增至 80 億股。此舉將使輝達在採取股票分割與配發股息等措施時擁有更大的靈活度，無須進一步舉行股東投票。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

OANDA 資深市場分析師 Jeffrey Halley 表示，對中國經濟增長的擔憂是今天油價下跌的主要原因，上海的封控沒有解除的跡象，廣州可能要開始大規模核酸篩檢。目前市場愈發擔心，如果中國 Omicron 疫情蔓延到其他城市，其動態清零政策將導致出現大規模和長時間的封控，將對工業生產和該國消費產生負面影響。

Yardeni Research 總裁 Yardeni 表示，如今，許多投資者的信條是「當 Fed 在對抗通膨時不要和它作對」，雖然認同這點但不像聽起來這麼悲觀，並補充說部分原因是累積的過剩流動性和通膨對企業獲利的提振是對股市的支撐。

CMC Markets 的分析師 Michael Hewson 表示，上周幾位通常視為較鴿派的 Fed 官員出人意料轉鷹，導致美國 10 年期、5 年期和 2 年期公債殖利率觸及逾 3 年來新高。