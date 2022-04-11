路透：蘋果將面歐盟監管機構再提另一項反壟斷指控

路透周一（11 日）援引知情人士消息報導，蘋果先前受串流音樂平台 Spotify 壟斷行為後，未來幾周恐再面臨另一項反壟斷指控，意味著歐盟監管單位正在加強對蘋果壟斷行為執法。

此次是歐盟執委在調查 Spotify 投訴的壟斷案件中提出的另一項反壟斷指控，通常是執法機關收集到新證據或修改一些內容以支撐其論點時向企業發出。

歐盟執委去年指控蘋果扭曲音樂串流媒體市場競爭，對其應用程式商店（App Store）實施強制規定，迫使軟體開發商只能使用 App Store 內的支付系統，並阻止開發商為用戶提供第三方支付方式。

蘋果這項限制在遭個軟體開發商投訴後引起各國監管機構調查，美國與英國監管機構也列。先前 Spotify 不滿蘋果該項規定一狀告向歐盟，歐盟經調查後公布異議聲明（Statement of Objection）認為蘋果強制 App Store 的音樂 App 使用其支付機制，是以獨大地位扭曲市場競爭秩序的行為。

至截稿前，歐盟執委拒絕置評，蘋果則未予回應。

蘋果 (AAPL-US) 美股盤前股價下跌 1.15%，每股暫報 168.14 美元；Spotify(SPOT-US) 上漲 0.37%，每股暫報 141.80 美元。