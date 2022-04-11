推特執行長發文 馬斯克放棄加入董事會

據《CNBC》週日 (10 日) 報導，全球電動車龍頭大廠美國特斯拉 (TSLA-US) 和太空探索科技公司 (SpaceX) 執行長馬斯克 (Elon Musk)，已決定放棄加入社群網站服務平台推特 (TWTR-US) 的董事會。

這項訊息是由推特執行長亞格拉沃 (Parag Agrawal) 於周日 (10 日) 發布，他推文提到，馬斯克仍然是推特最大股東，而關於來自馬斯克的意見，推特方面也會維持開放。

亞格拉沃在該則推文也附上發給全公司的公開信。