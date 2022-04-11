推特執行長發文 馬斯克放棄加入董事會

馬斯克放棄加入董事會！推特執行長發文公告 (圖片：AFP)Tag美股推特馬斯克特斯拉SpaceX太空探索科技公司亞格拉沃董事會據《CNBC》週日 (10 日) 報導，全球電動車龍頭大廠美國特斯拉 (TSLA-US) 和太空探索科技公司 (SpaceX) 執行長馬斯克 (Elon Musk)，已決定放棄加入社群網站服務平台推特 (TWTR-US) 的董事會。 這項訊息是由推特執行長亞格拉沃 (Parag Agrawal) 於周日 (10 日) 發布，他推文提到，馬斯克仍然是推特最大股東，而關於來自馬斯克的意見，推特方面也會維持開放。 亞格拉沃在該則推文也附上發給全公司的公開信。 圖片來源：Twitter facebook commentFONT SIZEICON PRINT相關行情台股首頁我要存股立刻下單延伸閱讀馬斯克揭露持有推特9.2%股權 推特盤前股價漲逾25%女股神伍德：馬斯克入股推特後 料推動管理層改革馬斯克入股使推特股價飆漲 分析師：市場反應過度馬斯克再問粉絲：推特是否需要新增編輯功能推特CEO：馬斯克將加入董事會 會帶來巨大價值推特給了馬斯克董事席位 避免「幹掉特斯拉之父」重演馬斯克1月以來幾乎每日買進推特 共斥資26.4 億美元馬斯克成為最大股東後 散戶爭相搶進推特股票馬斯克入主推特董事會 底下員工「怕怕的」特斯拉大股東批評馬斯克加入推特董事會「毫無意義」