女股神伍德：馬斯克入股推特後 料推動管理層改革

方舟投資 (Ark Invest) 創辦人兼執行長伍德 (Cathie Wood) 認為，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 入股推特 (TWTR-US) 後，很可能推動推特管理層的改革。

就在馬斯克透露正認真考慮成立一個新的社群平台不久後，周一 (4 日) 向監管機構申報的文件顯示，馬斯克已入股推特，持有後者 9.2% 股權，躍身成為推特最大股東。

伍德表示，馬斯克的舉動等同對推特執行長 Parag Agrawal 發出強烈信號，可能推動另一次的領導層變革。Agrawal 去年 11 月才剛從推特創辦人 Jack Dorsey 手中接任執行長一職。

在監管文件披露馬斯克持股後，伍德還沒就入股推特一事與馬斯克對談。

伍德旗下基金持有特斯拉近 10% 股權，ARK Innovation ETF(代號 ARKK) 自 2020 年飆升近 150% 後，去年下跌 24%，並在今年第一季暴跌 30%，投資人對伍德瞄準高估值成長股的投資策略並不滿意。

同日訪談中，伍德重申聯準會 (Fed) 激進升息可能危害美國經濟的警告，她說，債券交易員對 Fed 在下月會議升息兩碼的預期，將導致殖利率倒掛情況更加嚴重。