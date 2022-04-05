馬斯克再問粉絲：推特是否需要新增編輯功能

馬斯克 (Elon Musk) 在獲得推特 (TWTR-US) 9.2% 的被動股權、成為最大股東後數小時後，再度推文詢問其 8000 多萬粉絲是否希望在該平台上加上一個編輯按鍵。

推特股價周二 (5 日) 盤前在納斯達克證券交易所上漲逾 4%。截至美東時間上午 7 點 10 分，該股上漲 1.32%，報每股約 50.6 美元。推特股價周一 (4 日) 創下 2013 年 IPO 以來的最佳交易日，股價飆升飆升超過 27%。

馬斯克在周一晚間的推文中發問：「你想要一個編輯按鈕嗎？」

截至美東時間周二上午 6 點 50 分，有超過 230 萬人投票，其中逾 73% 選擇「同意」，超過 26.4% 選擇「不」。

推特 CEO 阿格拉沃爾 (Parag Agrawal) 也轉發了馬斯克的推文，並敦促人們「謹慎投票」，因為結果「很重要」。

推特在 4 月 1 日愚人節當天在其官方帳號上發布了一則推文，宣稱正在開發一個「編輯」按鍵。在被問到這是否只是個玩笑時，它說：「我們無法確認或否認，但可能會稍後編輯我們的聲明。」

雖然編輯按鍵可以讓推特用戶修復文法錯誤，但有人擔心它還會讓用戶事後編輯推文；如果該推文已經廣泛傳播並有數百萬人看到，這可能會出現問題。

針對這個問題，Meta (FB-US) 技術長鮑斯沃思 (Andrew Bosworth) 聲稱，他和他的團隊「很久以前」就已在臉書上解決了這個問題，方法是在更改日誌中加上一個已被編輯的符號。

馬斯克日前推文表示正在考慮建立一個新的社交媒體平台。身為特斯拉 (TSLA-US) CEO，馬斯克不喜歡他的推文受到美國證券交易委員會 (SEC) 等監管機構的審查。

馬斯克在 3 月 26 日的推文中說：「鑑於推特是事實上的公共言論廣場，未能信守言論自由原則基本上就是破壞了民主。」「該怎麼做？」

金融市場研究公司 Macro Hive CEO 哈菲茲 (Bilal Hafeez) 周二表示，馬斯克與推特的問題已經有好一段時間了，並補充說他對推特在言論自由和產品開發方面的做法不滿意。

他說，「看來他的確關心推特的未來發展方向。」「問題是他對此會有多積極。」

哈菲茲說，馬斯克可能會嘗試引入一個局外人來經營特。阿格拉沃爾在擔任 CEO 之前是技術長。

他說，「更根本的是，推特的收入成長模式有問題。」「它雖為其日常活躍用戶 (DAU) 設定了激進的目標，但不太可能實現。它的收入雖在疫情期間的確有所回升，但與同期其他平台比較，並不算太大。」