BMW執行長：晶片短缺將處高峰 將持續至2023年

汽車產業高層對當前的晶片短缺問題，依然不敢樂觀，德國汽車製造商 BMW 執行長 Oliver Zipse 最近受訪表示，晶片荒可能會持續到 2023 年。

Zipse 接受《新蘇黎世報》採訪時說：「我們仍在晶片短缺的高峰期，我預計料最快要到明年才會開始緩和，但在 2023 年，我們仍不得不面對根本性的缺貨挑戰。」

此前，在 3 月的年度記者會上，BMW 曾表示，預計晶片短缺將持續到 2022 年。

BMW 指出，由於俄烏衝突影響了供應鏈、並對全球經濟帶來壓力，預計今年其汽車業務的利潤率將降至 7%-9% 之間，低於 2021 年的逾 10%，而今年全年汽車交付量，將持平於 2021 年約 250 萬輛左右。

Zipse 對晶片短缺的看法，與福斯 (Volkswagen) 財務長 Arno Antlitz 相似。Antlitz 周六表示，他預計晶片供應要到 2024 年，才能滿足需求。

Antlitz 認為，儘管晶片短缺可能會在今年年底開始緩解、且明年晶片產量增加，有望恢復到 2019 年的水準，但這不夠滿足市場日益增長的需求，「結構性供應不足」問題，可能要到 2024 年才能解決。

豐田汽車在上個月指出，由於晶片短缺，他們將在 3 月份進一步減產，並將其 4-6 月的日本國內生產目標下調高達 17%。

豐田先前向部分供應商下發的生産計畫通知顯示，4-6 月全球産量約為 280 萬輛。此次修改為約 240 萬輛，今後産量還有可能進一步下滑。