〈美股早盤〉投資人仍擔憂聯準會加快升息 美股主要指數偏弱

美股周五 (8 日) 開盤主要指數漲跌互見。道瓊工業指數小漲 6 點或 0.02%，標普 500 指數下跌 0.24%，那斯達克指數下跌 0.75%，費半下跌 1.6%，投資人仍在為聯準會可能急速收緊預做準備。

美股本周整體走弱，主因在於市場消化聯準會更多的鷹派表態，表明央行將更加積極對抗通膨。周三公布的 3 月份會議紀要也顯示，決策者預計每月減少約 950 億美元的債券持有量，同時還可能在未來會議中，一口氣升息 50 個基點。

聯準會的轉向，導致本周利率飆升，基準 10 年期美債殖利率創下 3 年新高，升至 2.69% 以上。這一利率上周收於 2.38%，年初為 1.63%。

科技股本周領跌，因為投資者預期更高的利率會抑制科技股未來的利潤增長，因此拋售這些風險較高的股票。

新一季的財報周將於下周開啟，由金融股拉開序幕，主要銀行第一季的營收預計較去年同期大幅下降，但投資者可能會更多關注於升息後所帶來的新機會。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數上漲 6 點 0.02%，暫報 34590.03 點

那斯達克下跌 104 點或 0.75%，暫報 13793.2 點

標普 500 下跌 10.7 點或 0.24%，暫報 4489.49 點

費半下跌 51.56 點或 1.61%，暫報 3145.88 點

台積電 ADR 下跌 0.44% 至每股 100.03 美元

十年期美債殖利率升至 2.70%

紐約輕原油上漲 1.3%，至每桶 97.27 美元

布蘭特原油上漲 0.7%，至每桶 101.26 美元

黃金下跌 0.1%，至每盎司 1934.90 美元

美元指數上漲 0.29%，至 100.045

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.77%，報 1038.5 美元

特斯拉 (TSLA-US) 在德州奧斯汀的超級工廠周四晚間盛大開幕，執行長馬斯克舉辦名為「Cyber Rodeo」的慶祝活動，現場還有電動皮卡 Cybertruck 和德州製 Model Y 驚喜現身。

德州工廠造價 10 億美元，面積比五角大廈還大。馬斯克說：「這將是美國產量最高的汽車工廠，還有成為全球最大電池工廠的潛力」。

另外，馬斯克表示，特斯拉最快可能在明年開始生產名為 Optimus 的人形機器人。

Robinhood(HOOD-US) 下跌 6.59%，報 11.28 美元

高盛分析師 Will Nance 下調 Robinhood 評級，由「中性」降為「賣出」。

高盛認為，華爾街目前的估計太高， Robinhood 評在 2023 年實現獲利的門檻很高，另一個降評的關鍵因素在於散戶的參與度下降。

沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 0.43%，報 157.24 美元

沃爾瑪 (WMT-US) 表示，由於美國司機人力短缺，恐延長供應鏈混亂和商品短缺時間，所以將調漲旗下 1.2 萬名長途卡車司機的起薪。這些司機負責運送商品至其商店和山姆會員店 (Sam"s Clubs) 分點。

沃爾瑪麾下的司機本就是全美薪酬最高的職位之一，現在沃爾瑪又將調高起薪以招攬並留住人力。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛全球私人財富管理共同主管 Lakdawala Flynn 表示，美國的通膨目前正在見頂，全年整體將低於 4%，而 2023 年經濟衰退的可能性正在增加，股市增長將相對持平，她建議客戶們應該持有那些具備定價權，而且利潤率高的股票。

市場研究員 Jim Bianco 警告，聯準會緊急控制通膨的政策，將為華爾街帶來重大損失，傷害所有金融資產。

Hightower 首席投資策略師兼投資組合經理 Stephanie Link 認為，目前股市處於區間震盪，預計會持續一段時間，因為市場有太多的未知數要處理。