女股神旗下ARKK過去2週的報酬達標普500的3倍多

隨著俄烏談判有所進展，破壞式創新科技相關 ETF 躍升，女股神伍德 (Cathie Wood) 旗下的 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 也在過去 2 週的報酬達到標準普爾 500 指數的 3 倍多。

數據顯示，自 3 月 15 日以來的 2 週內，標普 500 指數上漲了 9.3%，而 ARKK 則是大漲了 33.7%。ARKK 近期飆升主要受惠於權重最高持股特斯拉 (TSLA-US)，自 3 月 15 日以來，特斯拉已經飆漲 41.5%。年初迄今，ARKK 仍然下跌 26.7%，但是已經較先前 46.9% 的跌幅有所改善。

ARKK 並不是方舟 (Ark) 投資管理公司旗下唯一已經收復部分失土的 ETF。過去 2 週中，ARK Next 物聯網主動型 ETF (ARKW-US) 上漲 34.6%，ARK 金融科技創新主動型 ETF (ARKF-US) 上漲 33.6%，ARK 生物基因科技革新主動型 ETF (ARKG-US) 上漲 26.1%，ARK 自主技術與機器人主動型 ETF (BATS-US) 上漲 23.6%，ARK 太空探索與創新 ETF (ARKX-US) 上漲 15.6%。

此外，儘管 ARKK 今年迄今仍下跌，但市場參與者依然持續湧入，自 2022 年初至今，ARKK 已經吸引了近 10 億美元的資金流入。

在先前，伍德曾表示特斯拉有望在未來 5 年內於汽車市場中達到 20% 的市佔率。她預估到 2025 年特斯拉股價將能達到 3,000 美元。她也預估，特斯拉實現自動駕駛的成功率約為 50%，而這也是特斯拉股票有望達到 3,000 美元目標價的關鍵。

特斯拉週一 (28 日) 大漲 8%，週二收漲 0.71% 報 1099.57 美元。大摩 (Morgan Stanley) 分析師認為，股價除了反映股票分割消息外，投資人看好特斯拉在確保原物料供應方面的表現勝過同業，也是激勵股價的一大因素。