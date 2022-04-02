〈美股盤後〉標普4月開門紅 三大指數齊揚

美國最新非農就業報告顯示經濟穩健成長，華爾街在 4 月第一個交易日擺脫債市發出的衰退警訊，中概股回神上揚，道瓊、標普和那指等三大指數尾盤衝高收紅，但費半走低 1.82%。

2 年期美債殖利率 (2.428%) 躍升至 10 年期美債殖利率 (2.360%) 以上，關鍵美債殖利率週五再次倒掛，釋出經濟衰退可能即將來臨警訊。

美國勞工部週五 (1 日) 公布的美國 3 月非農就業人數增加 43.1 萬，略遜於預期，創去年 11 月以來最小增幅，失業率從 3.8% 降至 3.6%，這份報告足以顯示美國經濟自 2 年前疫情爆發迄今持續強勁成長，提振投資人信心。

芝加哥聯準銀行總裁伊文斯 (Charles Evans) 週五指出，在高通膨和勞動力市場火熱的情況下，他支持今年剩餘每次會議升息幅度為 1 碼。

美國眾議院週五以 220 票贊成、204 票反對的投票通過《大麻機會再投資和豁免法案》(簡稱 MORE 法案)，接下來，該法案移交到參議院投票，並需至少 60 票贊成票才能通過立法，投資人獲利了結之下，大麻股週五多收低。

此外，中概股傳出一大利多消息，外媒週五引述消息人士報導，中國政府準備最早在 2022 年年中允許美國獲取大多數中概股審計底稿，但部分握有敏感數據的國有企業和民營企業難逃從美國下市。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 4.89 億例，死亡數突破 614 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 112 億劑疫苗。

週五 (1 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，房地產、公用事業和必需消費品板塊領漲，工業、金融和科技 3 大板塊收黑。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果殞落。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.17%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.12%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.78%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.35%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.36%。

道瓊成分股多收高。威訊通訊 (VZ-US) 上漲 2.32%；Visa (V-US) 上漲 2.07%；Merck (MRK-US) 上漲 1.79%；寶僑 (PG-US) 上漲 1.5%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.03%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.37%。

費半成分股逾半收黑。AMD (AMD-US) 下跌 1.05%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.10%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.93%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.33%；美光 (MU-US) 下跌 2.20%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.81%。

台股 ADR 以中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.41%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.71%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.56%。

企業新聞

科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.17% 至每股 174.31 美元。高通 (QCOM-US) 下跌 3.81% 至每股 146.99 美元。蘋果與高通遭摩根大通分析師自關注 (個股) 名單中刪除。小摩表示，投資人似乎正對消費電子產品相關個股感到擔憂，因消費者支出可能出現回落。

蘋果與高通遭摩根大通分析師自關注個股名單中刪除 (圖片：AFP)

中國三大電動車品牌齊揚，理想 (LI-US) 上漲 5.54%，蔚來 (NIO-US) 上漲 4.18%，小鵬 (XPEV-US) 上漲 5.80%。三家公司最新造車成績單出爐，小鵬 3 月交車數量奪冠，上月共交付 15,414 輛車，月增 148%，年增 202%。理想汽車交車 11,034 輛，年增 125.2%。蔚來共交付 9,985 輛車，年增 37.6%。

由於零件或系統上的故障，通用汽車和福特同時宣布召回汽車，通用汽車 (GM-US) 週五下跌 1.78%，福特汽車 (F-US) 下跌 1.54%。

大麻股利多出盡，Tilray (TLRY-US) 下跌 3.73%、 Canopy Growth (CGC-US) 下跌 2.77%%、Aurora (JG-US) 上漲 0.91%。

GameStop (GME-US) 下跌 0.95% 至每股 165.00 美元。不過，GameStop 3 月 31 日提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，該公司計劃尋求股東批准增加發行股票數量，以便進行股票分割，預估將股票從 3 億股增加至 10 億股。

經濟數據

美國 3 月非農就業人數報 43.1 萬，預期 49 萬，前值 67.8 萬

美國 3 月失業率報 3.6%，預期 3.7%，前值 3.8%

美國 3 月平均每小時工資年率報 5.6%，預期 5.5%，前值 5.1%

美國 3 月平均每周工時報 34.6 小時，預期 34.7 小時，前值 34.7 小時

美國 3 月勞動參與率報 62.4%，預期 62.4%，前值 62.3%

美國 3 月 Markit 製造業 PMI 終值報 58.8，預期 58.5，前值 58.5

美國 3 月 ISM 製造業指數預期報 57.1，預期 59，前值 58.6

美國 2 月營建支出月率報 0.5%，預估 1.0%，前值 1.3%

華爾街分析

儘管股市近期波動不斷，但在 3 月下半月，隨著標普從今年以來的低點反彈逾 10%，美股出現強勁反彈。本週標普小幅上漲，而道瓊週跌 0.12%，那指週漲 0.65%。

市場觀察人士將這種反彈歸因於俄烏可能和平談判，以及投資人對聯準會升息做出的調整，LPL Financial 分析師也點出，企業財報告捷也可能是推動近期反彈的另一個因素。

針對最新非農報告，Moody"s Analytics 分析師 Mark Zandi 指出，非農報告帶來不錯的消息，意味經濟已將近自疫情衝擊下完全復甦，但令人有些不安的是，就業市場須快速冷卻下來，否則美國最大的經濟問題「通膨」將很快會導致更大的麻煩。

Schwab Center for Financial Research 交易和衍生性商品部門董事總經理 Randy Frederick 表示：「這 (非農) 是一份相當可靠報告，通膨顯然仍是一個問題，但肯定不會改變聯準會採取的行動，市場已被暗示，聯準會將在 5 月升息 50 個基點。」

Premier Miton Investors 投資長 Neil Birrell 提到，美國職位空缺仍在填補，薪資增長依然強勁，表明經濟狀況良好，現在焦點會是升息和增長放緩對就業市場和整體經濟的後續影響。

隨著關鍵美債殖利率曲現再度倒掛。Truist Advisory Services 策略師 Keith Lerner 稱，這是一個關於聯準會是否有能力妥善解決問題的警告，出現這種擔憂是合理的，但大部分數據本身表明，美債殖利率曲線倒掛並不是短期的賣出訊號。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主