專家：中國Q2智慧手機市場出貨量恐驟降20% 蘋果仍見成長

中國近期確診病例數激增，分析師認為，這可能將使該國智慧型手機市場出貨量驟降 20%，但蘋果 (AAPL-US) 仍能維持良好成長動能。

中國週三 (6 日) 通報超過 20,000 例確診病例，上海成為重災區，並已實行嚴格防疫封鎖措施，威脅到物流和消費者支出。

市調機構 Strategy Analytics 執行董事 Neil Mawston 預估，中國第二季智慧型手機出貨量將年減 20%。

另一家市調機構 Counterpoint Research 合夥人 Neil Shah 預測，中國 4 月和 5 月的智慧型手機銷量將年減 12% 至 13%，但 6 月銷售可望回升，主要受惠購物優惠活動以及疫情趨緩，但如果疫情持續肆虐，則 6 月銷量將年減 12%。

IDC 研究經理 Will Wong 預估，中國第二季智慧型手機出貨量將年減 3.4% 左右。「影響主要來自新冠肺炎疫情和經濟增長放緩導致的消費者需求和信心疲軟。」Wong 說道。

Wong 指出，中國第二季智慧型手機出貨量下跌主要是在 Android 市場，包含小米、Oppo 和 Vivo 等手機製造商。

Mawston 也表示，中國的 Android 市場競爭非常激烈，包含小米在內有 6 個品牌在激烈爭奪這一塊不斷縮小的市場。

相較下，蘋果的表現可能相當不錯。Shah 表示，蘋果第二季出貨量可能僅下滑約 4% 至 5%，部分是受到季節性影響，因新品發布的熱情消退。

根據 Shah 和 Wong 的說法，蘋果將持續受益於華為的沒落。在華為衰落和缺乏強大的高階手機市場競爭對手的情況下，蘋果實際上可能在第二季實現正增長，同時擴大在中國的市占率。