〈房產〉聯發科拿下高鐵新竹車站專二地上權招商案 估將投資90億元

交通部鐵道局舉辦的「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區（二）開發經營案」已完成甄選程序，由聯發科 (2454-TW) 獲最優申請人資格，聯發科將以新設專案公司方式，與鐵道局進行後續簽約作業，預估投資金額 90 億元。

聯發科預計投入 90 億元，興建 1.9 萬坪的企業辦公大樓，設有空橋連接生醫園區及高鐵站區，一樓空間挑高，規劃開放空間舉行公益展演、設置漂書閱讀站等，同時增設法定停車位 20% 以上供公眾停車使用，以舒緩車站周邊車流。

聯發科對此一地上權開發案，將導入停管系統整合車位資訊、5G 行動計畫方案、百年老樹結合智慧化生態監控自動化管理系統，並以科技城市新地標為目標，藉由鼓勵搭乘高鐵與台鐵等大眾運輸系統，推廣綠色運輸策略，吸引優質高科技人才，全案預計在 2027 年完工。

此案是繼 2021 年高鐵台中烏日站站前地上權簽約、今年初高鐵桃園站站前地上權順利招商後，鐵道局再次完成另一指標招商案。負責招商的第一太平戴維斯黃瑞楠董事長表示，新竹科技業已成台灣經濟成長引擎，無論在產業成長動能、所得與消費力成長皆表現卓越，新竹高鐵站區憑藉著全區完善規劃、便捷交通運輸系統，已成為科技業辦公空間自用拓點的重點區域，包括華邦電子、慧榮科技、與國泰人壽等指標企業，都於此興建辦公大樓，作為企業辦公或投資之用。

接下來，高鐵新竹站站前地上權招商案 (新竹專一) 已在上個月公告招商，該案允建容積約 3.2 萬坪，投資金額上看 160 億元，是新竹高鐵站區最後一塊地上權招商案，預期將吸引大型商業不動產投資商、經營業者或科技業進場，進一步帶動新竹高鐵站站區整體發展。