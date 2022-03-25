〈房產〉30年房貸遇升息 每月負擔還款增加壓力較20年期更重

低利環境加上高房價壓力，導致 30 年期房貸逐漸成為市場貸款的主流之一，不過因為每月還款金額較少，房仲業者指出，未來一旦遇到利率持續攀升，每月還款增加的壓力也高於 20 年期房貸。

以房貸 1000 萬元、利率 1.5% 試算，一旦長期利率升到 2.5%，20 年期房貸每月要多繳 9.8%，不過 30 年期的房貸卻要多繳 14.5%，負擔增加幅度比 20 年期更重，由於 30 年期房貸盛行以來幾乎沒遇過升息循環的狀況，面臨此波升息潮將相對有感。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去低利年代，因為房價高、利率低，不少民眾會選擇「貸好貸滿」，不過一旦遇到升息循環，可能就會感受到還款壓力增加，尤其這波市場普遍預期這次升息 1 碼恐怕只是「起手勢」，後面利率還可能向上走揚，若是利率呈現升升不息，不僅影響民眾購屋信心與預算，也可能讓房貸族負擔增加，排擠未來的生活開銷預算。

而以房貸 1000 萬元試算，20 年期利率 1.5% 試算，本利平均攤還每月還款金額為 4 萬 8255 元，若長期升息到 2.5%，每月還款金額就增加到 5 萬 2990 元，升息 1% 還款金額多出 9.8%。

不過 30 年期同樣條件，每月還款金額可降至 3 萬 4512 元，但同樣升息 1% 的狀況下，每月還款金額就攀高到 3 萬 9512 元，每月繳款金額增加 14.5%，兩者差異主要是因為千萬房貸升息 1%，20 年期與 30 年期利息一年都是多 10 萬元，但 30 年期因為每月還款金額較低，換算下來反而增加的幅度較高。

曾敬德指出，這波升息購屋人會覺得壓力沉重，因為現在的房貸比起 10 年前可能多出近 100%，越借越多升息利息也會大幅增加，建議若手上資金若沒有投報 2% 以上且低風險的理財工具，可以提前償還一些房貸本金，降低每月房貸支出也可省下部分利息。





