〈房產〉首季全台商用不動產交易逾393億元 連兩年首季開紅盤

商仲業者統計，2022 年第一季上市櫃法人商用不動產交易總交易金額 393 億元，在近五年的首季交易中排名第二，且台中、新竹、彰化、雙北、桃園等縣市都有超過 30 億元交易規模，遍地開花現象下，讓商用不動產市場連兩年的首季都開出紅盤。

此外，第一季屬於整棟交易就有 5 筆，規模共達 211 億元，佔首季交易金額超過 5 成，顯見整棟標的仍然為市場搶手重點。

信義全球資產總經理柯宏安分析，今年首季商用不動產市場看到二個現象，第一，辦公交易重回市場焦點，在企業自用與壽險投資需求的雙加持下，首季辦公產品交易規模打敗了近年最夯的工業地產，且買方對於購買「整棟」需求高。

同時，壽險業的投資動能為市場主力買方，在尋求高租金投報率下，投資目光轉向明顯，新竹、台中等發展成熟城市已都成鎖定目標。

2022 年第一季上市櫃法人商用不動產交易由產品類別來看，辦公類交易規模達 173 億元，占整體交易 44%，其中有 2 筆為整棟交易，且都位於台中，躍居本季焦點。其次為工業地產類 122 億元，占整體交易 31%，主要為傳產業因應產能擴充需求而購置廠房或工業地。另外，旅館商場類則以 70 億元排名第三，也顯見飯店仍受疫情影響甚深，積極走向資產處分活化資金。

盤點今年第一季商用不動產屬「整棟」交易共 5 筆，金額最高的為中國人壽以 120.5 億元買下台中豐邑 A8 市政核心整棟辦公大樓，其次為全球人壽以 58 億元買下新竹國賓飯店及行政大樓，兩大壽險都為租金收益投資。另外，也可看到來自產業需求，包含旭隼科技以 14 億元買下富鼎科技廠辦大樓、盛弘醫藥以 11.8 億買桃園翰品酒店、大買家以 7 億買下國泰世華位於台中中華路辦公大樓。

柯宏安指出，雖然日前央行已宣布調升利息 1 碼，但目前僅是回到 2020 年降息前水準，短期應不至於影響目前商用不動產投資市場，不過需觀察未來是否持續升息以及升到多少，企業與機構法人可能須先思考購置預應策略。但整體而言，商用不動產因有產業擴產與設置總部強勁需求、整體市場空置率低、且未來資產較具增值空間等條件下，對於市場投資應仍有所支撐。