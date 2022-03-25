〈房產〉全台房價走揚 小資族群購屋壓力劇增

全台房價近 10 年不斷攀升，第一建經分析金融聯徵中心資料顯示，年收入在 60 萬元以下的購屋族，房貸平均鑑估值，2012 年第四季僅 721 萬元，2021 年購屋族貸款房屋鑑估值則增加 271 萬，達 992 萬元，等於同樣年薪的購屋族，10 年後的購屋壓力指數大增 37.6%。



以近 10 年經常性薪資變化來看，從 2012 年每人每月 3 萬 7193 元，到 2021 年 4 萬 3209 元，漲幅 16.2%，反映出台灣薪資追不上房價增長的速度。

分析貸款人的年收入區間占比，2012 年時以年收入 60 萬元以下為主力，佔 43.2%，直到 2021 年，年 收 60 萬以下房貸族，已減少 10.5 個百分點，僅占 32.7%，反而是年收入在 100-200 萬元，10 年來增加了 6.4 個百分點，顯示 10 年間房屋總價大增，購屋人年收入門檻也被迫提高，年薪 60 萬元以下還能負擔房貸的人，越來越少。

第一建經研究中心副理張菱育表示，10 年前在新北汐止、土城、三重這些蛋白區，預算 600-800 萬元還有機會買到的 2~3 房新古大樓，對一般年收在 60 萬元以下的小資族來說，做好財務規劃，也有機會晉升有殼族。不過近年隨著土地、營建原物料、工班等的成本提升，房價也逐漸上漲，加上貸款利率持續走低，吸引民眾積極進場購屋，剛 性需求推升房價的發展，現在新北市要買條件較好的 2~3 房，預算至少要 1000 萬元起跳。

張菱育指出，購屋如以貸款 8 成、20 年計算，2012 年的貸款利率約 2%，每月本息平均攤還，以當時平均鑑估值來算，年收 60 萬以下的小資族房貸約 2.9 萬元；而現在利率雖然降到約 1.4%，但平均總價提高至近千萬元，每月則要償還約 3.8 萬元，也就是同樣年收的小資族，每月要多負擔 8 千多元，才能買到相似條件的房子。



第一建經總經理謝萬雄指出，長期觀察下來，房價就算短期有波動，但是仍長期走揚，在薪水不漲物價通膨下，更凸顯房地產抗通膨的效果，而影響房市價量的因素包括土地、原物料成本、房市政策、國內經濟成長和金融政策等，市場預估國內升息可能不只有一波，提醒購屋族要自行先進行「壓力測試」。