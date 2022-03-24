〈房產〉高鐵竹北站前地上權案正式招商 估投資金額160億元

交通部鐵道局今 (24) 日公告「高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」招商，基地包含附屬事業用地、交通設施、站區廣場，將以設定地上權的方式引進投資人開發，預估投資金額上看 160 億元，申請期限到 7 月 21 日截止。

此地上權案招商顧問由第一太平戴維斯拿下，董事長黃瑞楠表示，近年台灣受惠於疫情控制穩定，全國在出口暢旺、中美科技戰環境背景下，本土與外商科技業辦公室擴編與升級需求旺盛，新竹的廠辦、商辦供不應求，竹北高鐵站以自身交通優勢，成為企業設置辦公室熱門區域，新辦公樓出租率都接近滿租。

另外，新竹的消費潛力極強，新竹縣市的可支配所得僅次台北市，全台灣最富里的前 5 名都在新竹縣市，其中的 2 個更位於高鐵特區內。高鐵站區強勁的軌道經濟，以及成熟發展的住宅市場，可為此案做商場營運帶來人流與商機。

高鐵新竹站每年進出站人次達到 1000 萬人次，此招商案為高鐵新竹站前最大地上權案，土地面積約 1.5 萬坪，允建容積約 3.2 萬坪，可規劃為總部辦公大樓、百貨商場、會展中心、旅館等使用。契約期限為 70 年設定地上權，前 4 年定額權利金底價為 0，有助於投資人前期財務規劃。

「高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」招商案，申請期限到 7 月 21 日截止。