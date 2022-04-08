晶片供應再增隱憂！9成製程冷卻劑來自3M比利時工廠 現卻停工難產中

脆弱的半導體供應鏈又出現新隱憂：全氟 / 多氟烷基物質 (PFAS) 冷卻劑。

新冠疫情大流行期間，全球持續鬧晶片荒，因為疫情導致工廠時常停工關閉，供應減少，但 PC、智慧手機、電動車和其他電子產品大賣，晶片需求飆升。接著俄烏戰爭爆發，市場擔憂用於生產晶片的氖氣和其他稀有氣體短缺。

這回出問題的是 PFAS ，半導體製造商在蝕刻過程中使用 PFAS 作為冷卻劑，這是晶片生產的關鍵步驟。

絕大多數半導體級 PFAS 由 3M(MMM-US) 生產，主要工廠位於比利時 Zwijndrecht，但近期該處工廠因應比利時政府的碳排放控制要求，已停止生產 PFAS。

3M 於上個月底宣布計劃投資 1.5 億歐元 (約 1.63 億美元) 以「積極推進 Zwijndrecht 社區的補救行動，解決 PFAS 遺留的製造和處置問題。」

3M 設計並啟動一個廢水處理系統，可顯著減少其 Zwijndrecht 工廠的 PFAS 排放，同時繼續與當局合作修正廢水排放許可證的問題。目前該設施因廢水排放許可證尚未修正通過而無法運作。

3M 本周發布聲明，表示尚不清楚何時能解決該情況，且某程度來說，「該問題不受 3M 的控制，所以我們已通知客戶供應中斷的可能性。」

供應鏈監測公司 Resilinc 本周針對該問題的研究報告指出，3M 佔全球晶片產業冷卻劑供應量的 90%，其中 80% 就來自比利時 Zwijndrecht 工廠，剩餘 10% 的全球供應量來自比利時化學公司 Solvay 位於義大利的工廠。

Resilinc 報告提到，3M 生產的冷卻劑是以 Fluorinert 和 Novec 兩大品牌販售，其 PFAS 客戶包括大型晶片製造商， 如英特爾 (INTC-US)、美光 (MU-US)、SK 海力士、三星和台積電 (TSM-US) (2330-TW) 等。

針對媒體詢問，英特爾表示正在密切關注這個問題，其聲明表示：「英特爾已評估 3M 比利時工廠停止生產冷卻劑對其供應鏈的可能影響，雖然我們的冷卻劑供應商是 3M，但我們不認為我們的運作會立即中斷。然而，我們正密切關注此情況，並與我們的供應商密切合作，以降低自身風險。」

同樣，SK 海力士表示，中短期內預計先使用剩餘庫存，並考慮多元化冷卻劑採購來源，防止此情形演變成長期問題，並確保生產不會中斷。