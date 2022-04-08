特斯拉調漲美版Model 3！大多頭喊再續抱8年

特斯拉週四 (7 日) 上調特斯拉在美國 Model 3 車款售價，這是特斯拉一個月內第 3 度漲價，同時，特斯拉大股東巴倫 (Ron Baron) 看好特斯拉後市，有意續抱其股至少 8 年。

為反映鎳價暴漲和供應鏈長期累積的通膨壓力，特斯拉週四宣布調漲美國本土 Model 3 售價。

特斯拉官網指出，Model 3 長續航版 (Long Range) 將上調 1500 美元至 55990 美元，而 Model 3 高性能版 (Performance) 起售價上調 1000 美元至 62990 美元，Model 3 後輪驅動版則沒有調價，為 46990 美元。

特斯拉週四 (7 日) 上調特斯拉在美國 Model 3 車款售價 (圖片：AFP)

特斯拉執行長馬斯克曾在 2021 年的股東大會上表示，特斯拉面臨巨大的成本壓力，將不得不提高車輛售價。市場分析，特斯拉短期內多次調漲價格能在一定程度上減少訂單，以減輕交付壓力。

同時，特斯拉的長期大股東的美國億萬富翁投資者巴倫 (Ron Baron) 週四受訪時表示，他仍看好特斯拉後市，希望再續抱特斯拉股票至少 8 年。

巴倫旗下投資公司 Baron Capital 在 2014 年至 2016 年間以每股略高於 50 美元的價格向特斯拉投資約 3.8 億美元，Baron Capital 總資產中約有 12.8% 的部位是特斯拉，約計 62 億美元。

儘管特斯拉第一季交車未達到市場預期，巴倫預估，4 年後，特斯拉每季產能為 100 萬輛汽車，如果再過 10 年，每季將生產 500 萬輛電動汽車，他看好屆時特斯拉的汽車業務將大致相當於福斯 (Volkswagen) 與豐田汽車 (Toyota) 的總和。

因此，巴倫預期特斯拉股價還有很大的上行空間，預估該公司股價可能會再增長 3 到 5 倍，因此他計劃續抱特斯拉股票至少 8 年。

巴倫不擔心馬斯克分心投資推特和加入董事會會，他依舊是特斯拉執行長的忠實粉絲，巴倫稱：「我認為他投資推特是幫助他的行銷。」

特斯拉 (TSLA-US) 週四尾盤衝高收紅 1.10% 至每股 1,057.26 美元，揮別連續 2 個交易日的頹勢，成交量達 275.9 億美元，居美股個股之冠。