特斯拉德州工廠開幕 Cybertruck和當地製造Model Y驚喜現身

特斯拉 (TSLA-US) 在德州奧斯汀的超級工廠周四 (7 日) 晚間盛大開幕，執行長馬斯克舉辦名為「Cyber Rodeo」的慶祝活動，現場還有電動皮卡 Cybertruck 和德州製 Model Y 驚喜現身。

開幕活動以藝術裝置為特色，現場搭建多個舞台，並停放眾多德州製造的 Model Y。活動一開始先有數百架無人機在空中排列出各種圖案，包括 Cybertruck 和柴犬。馬斯克在設計長 Franz von Holzhausen 陪同下登台，預定明年生產的 Cybertruck 也在舞台上現身。

德州工廠造價 10 億美元，面積比五角大廈還大。戴著深色太陽眼鏡和黑色牛仔帽的馬斯克說：「這將是美國產量最高的汽車工廠，還有成為全球最大電池工廠的潛力」。

特斯拉德州工廠 (圖: AFP)

馬斯克表示，2022 年將是規模成長的一年，2023 年則會把新產品帶到市場上，包括 Cybertruck、電動卡車 Semi 和新一代 Roadster。

從 2018 年開始，特斯拉位於加州費利蒙 (Fremont) 的工廠一直遊走在產能滿載的狀態，德州超級工廠有助紓解這個瓶頸。

馬斯克上個月才飛往德國柏林，為特斯拉在歐洲的第一座工廠開幕舉辦剪綵儀式。但在美國和歐洲的陸續風光亮相的同時，特斯拉上海超級工廠卻因疫情封控措施而被迫關閉。

目前還無法判斷，德州和柏林工廠是否能快速增產以彌補中國工廠減少的產量。

特斯拉預定在 2022 年實現交車量年增 50% 的目標。該公司本月初公布，第 1 季產量 30 萬 5407 輛，較去年第 4 季的 30 萬 5840 輛稍微下滑，主要受中國疫情影響。