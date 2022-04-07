特斯拉德州廠即將開工 有助達成其產量期望目標

特斯拉 (TSLA-US) 將於周四 (7 日) 舉辦一場被稱為「Cyber​​ Rodeo」的活動，慶祝其德州價值 11 億美元的工廠開業，該廠的電動車和電池產量對其成長至關重要。

特斯拉的柏林新廠加上德州奧斯汀廠，預計將使該公司的年產能翻一倍達到 200 萬輛。特斯拉表示，它還將擴大加州和上海廠的生產。特斯拉曾表示，預計未來幾年的交車量將每年成長 50%。

晨星分析師戈爾茨坦 (Seth Goldstein) 表示：「在這個此過程中，總有可能出現一些小問題。」他補充說，特斯拉最終將克服幾年前生產 Model 3 時遇到的任何增產困難。

馬斯克將開幕式宣稱為地表最大的派對，但工廠所在的 Travis 郡一名消防隊長表示，特斯拉告訴他們可能只有不到 15000 名參加者。

特斯拉表示，這項僅限邀請的活動將於當時間周四下午 4 點開始，其中將包括美食和各種現場娛樂的互動之旅。

特斯拉曾表示，它將在新廠使用巨型壓鑄機來製造汽車的後半部和前半部，以減少製造時間和成本。

特斯拉 1 月時表示，將在 3 月底之前開始交車德州廠製造配備 4680 電池的 Model Y，但尚不清楚這是否已經發生。

Guidehouse Insights 分析師阿布爾薩米德 (Sam Abuelsamid) 表示：「它們現在面臨的挑戰之一是，特斯拉無法開始量產其 4680 電池。」「所以德州廠可能需要一段時間才能全速運作。」

特斯拉預計將在其德州廠生產低里程、低價版的 Model Y，以應對日益激烈的競爭。它最近獲得美國環保署 (EPA) 的證書，其 Model Y 的 2 款新車型的續航里程分別為 244 英里和 279 英里，而當前 Model Y 的續航里程為 330 英里。

由於零件短缺，特斯拉已將預定在該廠生產的 Cyber​​truck 和 Semi 卡車延後到明年。