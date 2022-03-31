國際大廠下半年競推顯卡新品 動力-KY營運正向

散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 今 (31) 日舉行法說，展望後市，董事長許文昉表示，已克服原料價格上漲壓力，加上下半年國際大廠推出顯卡新品，有望帶動風扇產品毛利率與產品單價提升，整體營運樂觀看待。

外界普遍認為，受到大環境影響，今年下半年 PC 市場需求將下滑，對此，許文昉指出，公司營收占比大宗來自電競產業，較沒有直接影響，儘管目前客戶保守看待第二季，但預期第三季為傳統旺季，加上 NVIDIA、AMD 顯卡新品陸續推出，散熱風扇的解熱性更佳，有助推升旗下產品毛利率與售價。

談到顯卡報價下跌，許文昉表示，新冠疫情催出宅經濟，電競產品需求量大於往年且大於供給，而去年顯卡處於溢價銷售、非正常區間，隨著全球陸續解封才傳出顯卡價格下調現象，預期價格是正常修正，整體需求仍正面。

動力強調，面對俄烏戰爭帶來的市場不確定性風險，皆與主要客戶保持訂單出貨進度、彈性調整生產腳步等，另外，觀察元宇宙趨勢下，現代遊戲追求 3D 感、畫面精緻度、電腦規格門檻提高，加上 NFT 加速加密貨幣礦工崛起，都為散熱風扇產品帶來強勁需求。

動力預期，今年顯卡營收比重約 65-70%、CPU 應用占 14-19%、工控與 IPC 約 10%，其他車載、通訊、家電等各 1%。