日圓本周觸及125關口 日本官員：將就匯率走勢與美國密切溝通

日本與美國財經官員周二 (29 日) 同意，將就匯率走勢密切溝通。一天前，日圓兌美元匯率首次跌破 125 關口，為近 7 年首次。

日本首席貨幣外交官神田正人周二與美國財政部代理副部長 Andy Baukol 會面，兩人均負責國際事務。神田會後表示，雙方討論了各種全球問題，包括針對俄羅斯的制裁，及對烏克蘭的支持。

神田指出，由於日圓近期大幅波動，雙方也花了「相當長的時間」，商討貨幣市場的走勢。他強調，匯市過度無序波動，可能會影響經濟、金融穩定。日美兩國確認，日本財政部與美國財政部將就貨幣問題保持密切溝通。

日圓周一多數時間都在 1 美元兌 123 日圓之上，一度突破 125 的「黑田防線」，是自 2015 年 8 月以來首次。

這一走勢引來一些要求干預匯市的呼聲。前財務官榊原英資 (Eisuke Sakakibara) 呼籲，若是日圓貶破 130 ，就必須介入干預，或是升息應對。

在神田發言前，日本財務大臣鈴木俊一表示，有必要關注日圓疲軟是否正在損害經濟。日本央行總裁黑田東彥此前也發表言論，傾向於匯率穩定，但央行也一直認為，整體來看，日圓貶值有利經濟。

高盛分析師 Zach Pandl 帶領的團隊指出，過去日本干預匯市的時機，多在日圓到達 129-130 時，而且日本央行自 1998 年 6 月以來，就沒有進行干預以支撐弱勢日圓。