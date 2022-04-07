沛星Appier延攬張哲緒擔任策略長 負責併購、合作夥伴策略

沛星互動科技 Appier(4180-JP) 今 (7) 日宣布新人事任命案，將延攬張哲緒擔任策略長一職，借重其在商業策略、產品管理、管理顧問領域擁有超過 12 年的豐富經驗，協助驅動沛星下一階段成長，並強化在 AI 市場中的策略部署，沛星表示，張哲緒未來將主要負責沛星在併購 (M&A)、合作夥伴策略。

沛星表示，張哲緒接任策略長後，除負責併購 (M&A)、合作夥伴策略外，也將協助監督公司整體業務的健全性、評估組織在全球市場的成長機會，未來他將以美國紐約、紐澤西為據點，與跨事業部門、跨區域的管理團隊緊密合作，推動對沛星成長有幫助的全球性策略、新市場開拓。

沛星執行長暨共同創辦人游直翰表示，很高興能延攬張哲緒博士加入沛星團隊，希望借重他在企業策略領域的多方經驗，協助沛星開發更多商業可能性，在市場上保持競爭力，同時強化今年與未來的成長動能。

張哲緒指出，沛星是一家發展快速的 AI SaaS 公司，專注以客戶為導向的行銷解決方案，很高興能成為其中一員，並與世界一流人才合作，推動業務和組織的成長與效率，並以沛星現在的成就為基礎，創造公司長期的成長。

張哲緒專長是結合商業策略、技術與分析，並洞察最佳的商機與商業決策，先前曾任職於美國麥肯錫管理顧問公司、國際醫藥數據與科技公司 IQVIA，也曾在羅氏 (Roche) 2018 年收購的醫療新創公司 Flatiron Health 負責研究營運和產品開發。