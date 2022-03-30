日本2月零售銷售萎縮 汽車業年減15%

日本 2 月零售業銷售額年減 0.8% 至 11.537 兆日圓，睽違 5 個月出現負成長，也遜於市場預測中數的年減 0.3%。其中汽車業由於交車時間拉長，導致銷售額大幅萎縮 14.8% ，另外 COVID-19 疫情擴大也帶來影響。

日本經濟產業省官員周三 (30 日) 表示，由於 COVID-19 疫情擴大，去年 2 月日本政府宣布進入緊急狀態，今年 2 月有實施「防止蔓延等重點措施」，不過今年由於 Omicron 變種病毒株的確診人數較多，許多報告顯示來客數減少。

以行業別來看，汽車年減 14.8%，機械器具年減 8.3%，織物 / 衣物年減 2.7%，食品年減 0.6%。其中汽車業因晶片短缺和零件不足導致交車時間拉長，2 月銷售額的衰退幅度是同時期的史上第三高；機械器具在去年同期由於宅經濟的緣故、銷售暢旺，而在今年 2 月回落。

另一方面，燃料類的汽油因為價格上揚年增 21.6%，醫藥品 / 化妝品年增 3.2%。其中醫藥品 / 化妝品的銷售額，有包含在藥妝店銷售的食品。

以店家型態來看，百貨年減 1.8%，家電量販年減 0.8%，Home Center 年減 4.1%。另外，藥妝店年增 4.5%，超市年增 1.2%，便利商店年增 0.6%。