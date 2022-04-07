LG電池技術外流事件未了 南韓警方將SK逾30名員工送辦

《韓聯社》周四 (7 日) 報導，南韓車用電池龍頭 LG 化學 (現 LG Energy Solution) 於 2019 年控告業界第二的 SK 創新 (SK Innovation) 竊取電池技術一案有最新進展，南韓警方以技術外流嫌疑為由，罕見大動作將 SK 創新及該公司的 30 多名員工送辦。

兩家公司的摩擦發生在 2017 年到 2019 年之間，當時有上百名 LG 化學員工跳槽到 SK 創新的事情曝光。LG 主張，較晚跨入電池領域的 SK 創新，從跳槽員工身上取得 LG 電池的相關交貨價格，以及研發和生產等的各項營業機密，並且在南韓國內外提訴、告發。針對 LG 指控，SK 創新表示毫無根據，也向南韓法院提出妨害名譽告訴。

LG 一開始向美國國際貿易委員會 (ITC) 指控 SK 創新侵害其電動車電池營業秘密，ITC 接受 LG 主張。兩造在 2021 年 4 月達成和解，由 SK 向 LG 支付 2 兆韓元賠償金，約定 10 年內不再提起相關訴訟。不過，南韓警方仍針對相關案件進行調查。

南韓檢調相關人士表示，產業技術外流並非「反意思不罰罪」(受害人不希望加害人被處罰時可以撤銷案件的罪)，就算受害企業的 LG 無意追究，檢警仍可進行相關搜查。

在 LG 和 SK 達成和解後，雖然 LG 已透過書面方式通知南韓警方不希望 SK 受到處分，但是警方在搜查後，認為相關嫌疑仍成立，並將相關人員送辦。

承辦此案的首爾地方警察廳安保搜查隊已於 2022 年 3 月 31 日，將 SK 創新和該公司的 30 多名員工，以違反產業技術保護法等嫌疑送交首爾中央地檢偵辦。