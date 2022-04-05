〈俄烏衝突〉傳歐盟擬將俄羅斯煤炭列為制裁項目

歐盟執委會將提議禁止進口俄羅斯煤炭，作為對克里姆林宮無端入侵烏克蘭的最新一輪制裁方案之一。

CNBC 報導，2 名基於談判敏感性而不願透露姓名的歐盟官員表示，歐盟執行機構將提議將煤炭納入處罰範圍。

由於歐盟成員國對俄羅斯能源供應的高度依賴，對俄能源實施制裁一直是歐盟頭痛的挑戰。

根據歐洲統計局的數據，2020 年歐盟從俄羅斯進口了 19.3% 的煤炭。同年從俄羅斯進口了 36.5% 的石油和 41.1% 的天然氣。

然而，越來越多俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下戰爭罪行的證據，促使執委會提議將煤炭加入到對莫斯科的第 5 套制裁措施中。

執委會成員將於周三 (6 日) 討論最新的制裁措施。是否批准要等到開會討論之後才會決定；而且在成員們開會之前，這些提議仍有可能生變。

歐洲針對俄羅斯能源部門的壓力越來越大，尤其是在許多能源進口國可能因每天繼續進口俄羅斯的油氣，間接為俄總統普丁提供戰爭基金。

然而，這個問題讓歐盟產生分歧，部分國家支持禁止俄羅斯能源進口，而另一些國家則認為，此舉對本國經濟的傷害比對俄羅斯更大。

例如，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 周一 (4 日) 表示，在烏克蘭首都基輔附近城鎮發生暴行的報導後，歐盟應繼續對俄羅斯石油和煤炭實施制裁。

然而，德國似乎不太相信這樣的舉措能發揮效果，尤其是在天然氣供應方面。

德國財政部長林德納 (Christian Lindner) 周一表示：「我們希望在短時間內減少對俄羅斯進口能源的依賴，德國將支持對俄羅斯的進一步制裁。」「我們必須對普丁施加更大的壓力，我們必須孤立俄羅斯；我們必須切斷與俄羅斯的所有經濟關係，但目前不可能切斷天然氣供應。」