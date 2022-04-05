高盛：美國勞動力市場供應短缺 創二戰以來最為緊張

高盛集團 (Goldman Sachs) 週一 (4 日) 發布的報告中表示，隨著美聯準會 (Fed) 啟動升息周期以應對通膨飆升，經濟面臨風險，美國就業市場供應正處於二戰以來最緊張的時期。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在報告中指出，勞動力需求與較供應多出了 530 萬，無論是從絕對值還是相對值而言，就業市場都達到了二戰以來最緊張的水準。

Hatzius 表示，未來幾個月可能出現的持續強勁就業增長，大部分將來自於目前不屬於勞動力市場的人，將有助於緩解供需失衡。然而，壞消息是相關的增長可能並不足夠，為了將薪資壓力降低到至少與 Fed 通膨目標大約一致的水準，勞動力缺口至少需要縮小一半。

Fed 的通膨目標是 2%，而 Fed 關注的核心通膨指標最新數據是 5.4%。薪資水準方面，3 月就業報告顯示，從事生產和非管理階級員工的薪資年增率為 6.7%，創下 1982 年以來新高。

儘管如此，Hatzius 也表示，自二戰結束以來美國僅經歷了 12 次經濟衰退。此外，從其他大型經濟體的情況顯示，勞動力市場比較可能會出現溫和惡化，但不會出現經濟下滑。

同樣令人鼓舞的是，並沒有跡象顯示美國家庭和企業出現了 2007 年至 2009 年經濟衰退前夕金融失衡的狀況。

Indeed Inc 經濟學家 Nick Bunker 曾表示，去年阻礙美國人重新投入就業市場的因素，影響力可能在今年減弱，但對於疫情的擔憂仍會繼續影響求職意願。