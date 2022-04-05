〈俄烏衝突〉西方將祭新制裁 拜登：俄國應以「戰爭罪」接受審判 

烏克蘭上周末奪回首都基輔的控制權，但近郊城鎮布查 (Bucha) 街頭平民屍體橫陳的照片震驚全世界，歐美大加譴責並揚言加重制裁，美國總統拜登周一 (4 日) 敦促國際應以「戰爭罪」審判俄羅斯，歐盟研擬第五波制裁，但對能源禁運仍存在歧見。

布查在開戰第三天就遭俄軍占領，時間超過一個月，直到 3 月底才由烏軍奪回控制權。美商馬薩爾科技公司提供的最新衛星圖顯示，當地一座教堂出現大型墳塚，有條長約 13.7 公尺的壕溝。

烏克蘭周一指控俄軍大肆「屠殺」烏國平民，已構成「種族滅絕」，國際社會應展開調查，烏克蘭總統總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 訪視布查時表示，俄羅斯犯下的「戰爭罪」使談判難以進行，他預定周二向聯合國安理會發表演說。

俄羅斯則否認有關屠殺平民的所有指控，俄國駐聯合國大使 Vasily Nebenzya 表示，周二將向安理會提出證據，證明俄軍並未參與暴行。烏俄雙方原訂周一重啟談判，但目前雙方皆未更新和談判有關的進度。

美國總統拜登周一在白宮表示，俄羅斯總統普丁犯下戰爭罪、是戰爭犯，呼籲國際社會啟動調查，美國和英國都矢言，將致力凍結俄羅斯在聯合國人權理事會的資格。

另一方面，知情人士透露，歐盟正在研擬第五波制裁，將禁止鋼鐵品和奢侈品的進出口、限制飛機燃料和飛機租賃等，各成員國在最關鍵的能源禁運上仍存在歧見。

目前波羅的海三國 (愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛) 率先拒買俄國天然氣，德國國防部長也呼籲討論禁用俄羅斯天然氣，但德國財長 Christian Lindner 卻說，現在還不可能切斷這層關係。

為反擊西方制裁，普丁警告在周一頒布限制「不友好國家」公民入境的總統令，暫停與歐盟簡化入境簽證程序有關的協議，並宣布本周六恢復與中國、印度、南非在內等 52 個對俄友好國家的航班往來。