〈俄烏衝突〉加強對俄施壓 美國財政部未批准俄羅斯近期債券付款

俄軍被指控在烏克蘭犯下「戰爭罪」之際，美國財政部發言人周一 (4 日) 證實，已經禁止俄羅斯政府利用存放在美國金融機構的準備金償還主權債，藉此加重對俄國施壓。

美國雖然已經凍結俄國央行動用存放在美國金融機構的外匯存底，但美國財政部先前仍以個案方式，批准俄國政府利用這些資金償付美元計價的主權債。

俄國預定周一支付一筆大額款項，包括 5.524 億美元的到期債券本金，但美國財政部發言人證實，美國決定不讓莫斯科取用資金。俄羅斯周一另有一筆 8400 萬美元債券利息需付款。

美國財政部一名發言人說：「今天是俄羅斯另一筆債券付款的期限。從今天開始，美國財政部不會允許任何美國金融機構替俄羅斯政府帳戶處理美元債券款項。俄羅斯必須選擇從三個沒有吸引力的選項中做決定：從珍貴僅剩的美元準備金中提取資金、花用新賺來的收入，或是讓債務違約。」

目前為止俄國債券付款都由摩根大通代為處理，但知情人士透露，美國財政部已經阻止該銀行繼續這麼做。

代理銀行負責替俄羅斯處理款項、轉交給支付代理銀行，把資金撥付給債權人。知情人士表示，俄羅斯有 30 天付款寬限期。

俄羅斯共有 15 筆國際債券需償付，總票面金額約 400 億美元。俄國迄今雖然仍能在西方層層制裁下償債，但還款變得日益困難。

若俄國接下來的債券付款未能在預定時間內償付、或未能以指定的貨幣支付，就構成債務違約。

彭博彙整的數據顯示，俄羅斯接下來將在 5 月 27 日支付 2026 年和 2036 年到期的美元和歐元計價主權債券利息。

美國財政部 3 月 2 日曾頒發通用許可證，允許美國人在 5 月 25 日以前接受俄羅斯央行的債券付款，財政部曾表示，目前尚未針對到期後的處理方式做出任何決定。

俄羅斯央行上周表示，到 3 月 25 日為止，外匯和黃金準備金陡降至 6044 億美元，代表從 2 月 18 日算起共暴減 388 億美元。該央行解釋，存底下降主因干預市場、外匯再融資操作和對資產進行貨幣重新估價。