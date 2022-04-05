〈貴金屬盤後〉 歐美譴責俄國在布查的暴行 將加重制裁 金價反彈收高

儘管美債殖利率進一步上揚、美元也小幅升值，黃金期貨周一 (4 日) 仍收高，投資人預測西方國家可能對俄國施加更多制裁，並擔憂通膨繼續增溫，而持續從黃金尋求避險。

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 10.30 美元或約 0.5%，收每盎司 1934 美元，暫時擺脫上周下跌 1.6% 的低氣壓。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 說：「儘管市場預期將有數次大幅度升息，黃金仍表現得不錯，顯示規避風險的需求相對強勁。通膨風險似乎提供不少支持，因此市場定價已經把多次升息考量進去，同時，經濟下滑風險持續升高。」

分析師說，黃金獲得一些避險買盤的原因，可能是周末消息清淡，而俄軍撤離烏克蘭首都基輔犯下暴行的影像令人震驚、憤怒，可能因此遭到更多制裁。

烏克蘭指控俄軍在基輔東北方近郊城鎮布查 (Bucha) 遭到大肆「屠殺」、屍橫遍野，迄今發現至少 410 具平民遺體。基輔市長表示，這已經不是戰爭，而是「種族滅絕」。

西方領袖齊聲譴責，並預告將加重制裁。美國總統拜登將敦促國際調查俄軍的「戰爭罪行」，英國外相主張俄羅斯沒有資格繼續留在聯合國人權理事會。歐盟正在研擬新制裁，將鎖定不鏽鋼、奢侈品、飛機燃料等，但對能源禁運仍存在歧見。

金價漲幅因為美債殖利率和美元的上升走勢受到抑制。美元升值代表海外買家的買進成本變高，公債殖利率上揚，則會削弱黃金等不孳息資產的魅力。

美國短債殖利率超過長債的「殖利率曲線倒掛」，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.4%，觸及一周高點。

Kinesis Money 外部市場分析師 Carlo Alberto De Casa 說，牽動黃金的頭條仍是俄烏局勢，但投資人顯然也相當關心通膨。

他表示，黃金雖然一直無法突破 1950 美元的關鍵阻力，但持續保持在 1890 美元到 1900 美元之上，本周可能在 1920 美元到 1930 美元間遊走，如果漲或跌破這個區間，將是金價走勢近期釋放的第一個直接訊號。

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