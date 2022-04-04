2年期和10年期、5年期和30年期 殖利率曲線繼續出現倒掛

美國國債殖利率周一 (4 日) 早上出現倒掛，投資人仍然關注聯準會 (Fed) 政策，尤其是本周稍後公布的最新會議紀錄。

美東時間清晨 7 點，2 年國庫券殖利率上升 1.7 個基點至 2.449%，而指標 10 年期國債殖利率上升 2.9 個基點至 2.404%。5 年期國庫券殖利率上升 1.8 個基點至 2.567%，30 年期國債殖利率攀升 4.6 個基點至 2.469%。殖利率與價格相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

2 年期和 10 年殖利率間的曲線走勢是交易員最重的主要部分，周一再次倒掛。上周四 (31 日) 即出現 2019 年以來首次倒掛，並在周五 (1 日) 公布重要的就業數據後於周五再度出現倒掛。

勞工統計局周五報告指出，3 月新增 43.1 萬個非農就業工作，失業率為 3.6%。《道瓊》調查的經濟學家預計上月新增 49 萬個工作崗位，失業率為 3.7%。

報告發布後的殖利率倒掛讓投資人擔心，強勁的經濟數據可以讓 Fed 會更加速擴大升息幅度。有人擔心這些升息步伐可能會減緩經濟成長。

5 年和 30 年期國債殖利率仍然倒掛，上周一 (28 日) 就已出現 2006 年來首次倒掛。

美債殖利率的倒掛歷來都出現在經濟衰退之前，不過經濟學家指出，倒掛並不保證一定會出現經濟衰退。

本周投資人將關注最新的 Fed 會議紀錄，定美東時間周三 (6 日) 下午 2 點發布。

ING 策略師們周一在報告中表示，預計 Fed 在 5 月、6 月和 7 月會議上會宣布升息 50 個基點，「這應該繼續推動殖利率走升，但也進一步讓倒掛幅度更大。」

周一將公布 2 月 工廠訂單，時間是美東時間 10:10。

投資人還繼續觀注俄羅斯與烏克蘭戰爭的發展。俄羅斯首席談判代表梅丁斯基 (Vladimir Medinsky) 表示，和平條約草案談判將於周一恢復，強調克里姆林​​宮對克里米亞和頓巴斯的立場保持不變。

烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 指責俄羅斯犯下種族滅絕的惡行，宣稱烏克蘭人民被「被摧毀並被滅絕」。

周一將拍賣 570 億美元的 13 周票據，還有 480 億美元的 26 周票據。