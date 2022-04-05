專家：俄烏戰爭改變地緣政治局面 為金價創造積極環境

據報導，資產管理公司 Abrdn 的 ETF 投資策略主管 Robert Minter 表示，俄烏戰爭的爆發從根本上改變了地緣政治格局，全球化如今已消亡，這將為黃金創造一個積極的環境。

Minter 在接受採訪時表示，即使俄羅斯停止對烏克蘭的入侵，全球化趨勢也不太可能回到幾年前的峰值。他認為，供應鏈問題導致產品價格上漲，在可預見的未來內通膨都將維持高漲。

Minter 指出，隨著通膨有可能成為全球經濟的永久固定因素，黃金價格會繼續走高。金價目前支撐位在 1,900 美元 / 盎司，阻力位在 1,950 美元 / 盎司附近。

Minter 也表示，美國出現停滯型通膨的風險越來越大。「沒有什麼比停滯型通膨更讓黃金喜愛的了。投資人開始意識到，傳統的 60/40 投資組合不再有效。如果想要避險，就應該要投資對包括黃金在內的大宗商品。」Minter 說道。

他也說道，黃金也是一種具有吸引力的資產，因為投資者能夠保護自己免受美聯準會 (Fed) 政策錯誤、升息過快、經濟衰退和停滯型通膨的風險。

市場目前預計 Fed 將在上半年兩次升息，每次升息 50 個基點，預計到年底利率將升至 2.75% 到 3.00% 之間。

Murenbeeld & Co. 研究部門主管 Chantelle Schieven 先前也曾表示，即使近期推升金價的戰爭因素獲得解決，避險需求也不會消失，因為這場戰爭已經成為改變全球地緣政治格局和金融市場的關鍵支點。