大摩：工會成立越多 亞馬遜營運費用就越高

紐約史坦頓島的亞馬遜 (AMZN-US) 員工投票加入工會，摩根士丹利分析師表示，這項具有里程碑意義的決定可能會推高這家電商巨頭的成本，但具體數字將取決於形勢的發展。

代表 JFK8 勞工的亞馬遜工會呼籲亞馬遜將所有員工的時薪提高到至少 30 美元。亞馬遜表示，美國配送中心的平均起薪為每小時 18 美元。工會還敦促亞馬遜給予員工更多帶薪休息和年假，附帶其他要求。

在周一 (4 日) 給客戶的報告中，摩根士丹利分析師估計，如果亞馬遜將 JFK8 員工的時薪提高到 29 美元，亞馬遜 2023 年的營運費用可能會增加 2.03 億美元。

這只是亞馬遜年度營運費用的一小部分；該公司去年的營運費用高達近 4450 億美元。

代號 JFK8 的史坦頓島倉庫工會投票具有廣泛的影響。它在亞馬遜龐大的美國業務中成立了第一個工會，這也可能刺激亞馬遜倉庫和外送員進一步嘗試成立工會。本月稍後，另一場工會選舉將在史坦頓島的另一個地點展開。

摩根士丹利分析師表示，他們「預計工會化不會迅速出現」。但如果更多的倉庫選擇加入工會，亞馬遜的成本預計會增加。

分析師寫道：「每 1% 的亞馬遜一線員工加入工會，就會導致每年增加 1.5 億美元的營運費用。」

摩根士丹利分析師表示，亞馬遜在其美國的履行和運輸業務中雇用大約 75 萬名員工。

經過激烈的選舉，工會現在必須與亞馬遜談判勞動合約，這可能會是一場曠日廢時的鬥爭。亞馬遜還表示，它正在尋求是否對國家勞工關係委員會 (NLRB) 提出反對意見，這可能會延遲工會成立進程。

亞馬遜在周五發表聲明，指責 NLRB 不當影響投票。它沒有具體說明不當干預的實例，但表示該公司和一些商業團體目睹了同樣的行為。