川普新媒體公司擬借殼上市 特殊目的收購公司DWAC暴漲400%

美國前總統川普宣布將成立新社群平台「Truth Social」，並計畫讓自己的媒體公司與特殊目的收購公司 (SPAC) Digital World Acquisition(DWAC-US) 借殼上市，後者股價周四（21 日）一度暴漲 400%，數據顯示散戶投資人是推動股價上漲的大功臣。

DWAC 周四收盤暴漲 356.83% 至每股 45.50 美元，盤中數度觸發熔斷暫停交易。

DWAC 是美股周四交易日當天在富達股票平台上交易最活絡的一檔股票，買入與出售的比例接近 3 比 1，也是紐約證交所與那斯達克交易所迄今交易最熱絡的股票。

DWAC 為一家特殊目的收購公司，本質上是空殼公司，沒有商業營運行為，成立目的就是透過 IPO 募集資金，透過併購方式幫助企業上市且從中獲取利益。

FactSet 數據顯示，截至午盤交易，DWAC 股票已易手逾 4.7 億股。相比之下，標普 500 指數 ETF（SPDR S&P 500 ETF Trust ETF）(SPY-US) 同期僅交易約 3,200 萬股。

活躍在社群媒體的散戶投資人，是推動這檔股票上漲的最大助力。根據分析平台 Quiver Quantitative ，DWAC 當天在 Reddit 的 WallStreetBets 論壇中躋身十大最受歡迎關鍵字之列，提及次數超過迷因股 GameStop(GME-US)。

美國證券交易委員會（SEC）對此並未置評。

川普新成立的媒體公司「川普媒體科技集團」(Trump Media and Technology Group, TMTG) 周三發布新聞稿，宣布將推出社交平台 Truth Social， TMTG 借殼上市後，最初企業價值為 8.75 億美元，另外加上併購後盈利結算的 8.25 億美元，總計估值高達 17 億美元，但最終將取決於合併後的股價表現。

DWAC 執行長 Patrick Orlando 表示，公司成立目的是為創造大眾股東價值，考量川普過去在推特大量的追隨者，認為 TMTG 是實現目標最有潛力的合作夥伴。

新聞稿也提到，TMTG 預計將推出 TMTG + 的隨選影片訂閱服務，包含娛樂節目、新聞以及 Podcast。