東元去年EPS 2.38元創7年新高 福特總裁將接任新總座

東元 (1504-TW) 今 (16) 日公告去年稅後純益 50.13 億元，年增 42.8%，每股純益 2.38 元，創 7 年新高，擬配 1.35 元現金股利，以收盤價 29.55 元估算，殖利率 4.6%。另外，東元總經理連昭志屆齡退休，將由福特六和汽車總裁范炘接任，人事令 4 月 7 日生效。

范炘現年 60 歲，畢業於國立成功大學機械工程學系，並獲得美國密西根大學機械工程博士學位；曾任福特六和汽車總裁，在汽車產業資歷逾 20 年，工作地點橫跨台北、大陸、北美、和歐洲等，歷經財務、採購、工程、管理等多元職務。東元期待范炘接任新總座後，能為經營團隊注入新思維，加強開創性發展。

東元董事長邱純枝表示，連昭志 2001 年加入東元集團後，先後引領機電事業及資訊電子事業群等部門，積極拓展業務版圖，2018 年接任總經理一職後，任內營收、獲利均有顯著成長；連昭志將轉任顧問，提供經驗傳承協助東元發展。

東元受惠旗下三大事業體營運同步成長，去年全年營收 525.6 億元，年增 14.7%；毛利率 24.25%，年增 0.77 個百分點；營利率 9.65%，年增 1.94 個百分點；稅後純益 50.13 億元，年增 42.8%，每股純益 2.38 元。

從去年第四季表現來看，單季營收 138.38 億元，季增 4.51%、年增 10.93%；毛利率 21.47%，季減 0.24 個百分點、年增 0.92 個百分點；營利率 8.79%，季增 2.38 個百分點、年增 1.89 個百分點；稅後純益 8.96 億元，季減 43.26%、年增 14.29%，每股純益 2.38 元。