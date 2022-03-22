電池金屬供應短缺 福特電動車銷售目標恐難達成

隨著電動車風潮持續，各大汽車製造商紛紛制定電動車生產和銷售目標。不過，大摩 (Morgan Stanley) 分析師 Adam Jonas 在一份報告中指出，相關目標可能比投資人預期的更難實現，主因是電動車電池金屬原料短缺，恐難以滿足製造商需求。

報告中指出，由於汽車製造商所訂定的電動車產量目標，與電池金屬原料的可供應量差距持續增大，很可能難以滿足製造商需求，越來越令人憂心。

福特汽車 (F-US) 在日前公布了最新的電動車銷量目標，期望在 2026 年銷售量達到 200 萬輛。該公司也宣布斥資數十億美元用於擴大組裝和電池產能。但是，Jonas 表示，金屬的供應量恐怕不足以讓福特實現目標。

今年以來，電動車電池相關材料鎳和鋰的價格都上漲了近 80%。鎳價的上漲主要是由地緣政治擔憂所推動。俄羅斯供應全球約 10% 的鎳。而鋰價的上漲則是由於供不應求，隨著越來越多的車廠推出電動車，全球鋰礦市場的供應緊張。

在此情況下，Jonas 福特將股票評級設為「賣出」，並將該股票的目標價定為 13 美元。

Jonas 的擔憂不僅限於福特。他在 2 月份將通用汽車 (GM-US) 股票的評級從「買入」下調至「持有」。當時也將目標價從 75 美元下調至每股 55 美元。他在週一又再度下調目標價至每股 50 美元。

不過，仍然給予電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US)「買入」的評級，並將該股的目標價設為 1,300 美元。