ETF除息旺季到 五檔配息金額出爐 最高殖利率8%

ETF 除息旺季到，有五檔 ETF 公布配息金額，其中，富邦科技 (0052-TW) 以 1 日收盤價估算，殖利率約 8%，為此 5 檔 ETF 中最高。

此 5 檔 ETF 分別是將於 4/18 除息的群益道瓊美國地產 ETF(00714-TW)，與將於 4/20 除息的有富邦科技 ETF、富邦臺灣中小 (00733-TW)ETF 及富邦美國特別股 (00717-TW)ETF、永豐台灣 ESG ETF(00888-TW)。

最先登場的 00714，最新一季的預估配息金額為 0.364 元，據今日收盤價 22.63 元換算，預估配息率 6.43%，除息日為 4 月 20 日，已經是連續 4 季提供給投資人優於過去的配息金額，同時連續繳出平均約 7% 的年化配息率，且每季都填息。

00714 近一年上漲 12.37%，超過一成的報酬率，加上每季平均 7% 的年化配息率，可說是本利雙收；群益投信表示，REITs 可視為抗通膨資產。倘若後續通膨問題更為加劇，在抗通膨投資標的選取上，不妨留意提供穩定配息收益的地產 ETF。

富邦科技 ETF 預計配息金額分別為每單位新台幣 10.19 元，依今日收盤價換算的配息率約 8%；而富邦臺灣中小每單位配發 0.238 元、富邦美國特別股每單位配發 0.137 元，投資人最晚只要在 4 月 19 日前持有或買進，皆可參與本次配息。

其中，0052 成分股透過一年 4 次滾動調整，高效率篩選台股優質電子股，目前以台積電為最大持股，持有比例近 6 成，因此又有「小台積電」之稱，今年的年度配息將於 4 月發放，配息率有望創下歷史配息紀錄。此外，隨著去年多家科技公司繳出創新高的獲利，股價表現也頻頻創高，0052ETF 追蹤的臺灣資訊科技指數，2021 年全年成長了 20.38%，除息行情可期。

不過，富邦投信也提醒，投資人參與 ETF 配息時，應留意配息率並不代表 ETF 的報酬率，過去配息率也不代表未來配息率，且配息率也會因市場狀況及經理公司配息政策，使得每次配息金額有所不同，甚至有單次配息率衝高的情形。

而永豐台灣 ESG ETF 截至 3 月底第一季期前公告配息金額為 0.031 元，永豐投信表示，目前的配息策略仍反應除權息淡季，下半年除權息旺季開始後，將配合配息機制調整，平滑每季配息金額，強化配息穩定度。

永豐投信進一步指出，由於 ETF 投資人數的膨脹可能稀釋每季配息金額，未來在完成配息機制的調整後，朝向提升配息穩定度、平滑配息金額方向推進，早進場的投資人更能掌握長期動能、股息收益累積特性，完整參與指數成份股成長優勢；永豐投信提醒投資人，在獲配息同時，也要特別留意基金淨值變動等風險。

00888 提供季配息機制，能提供符合季配息現金流投資需求，此外，00888 追蹤「富時台灣 ESG 優質指數」投資，3 月中旬該指數已進行今年上半年定期持股調整，新增優質股息標的包括金融股等，受惠美台央行升息，近期展現強勁上攻力道。據 Bloomberg 資料顯示，3 月份追蹤指數富時台灣 ESG 優質指數指數成份股平均殖利率為 4.7%。