台股電子傳產攻守易位 半導體ETF搶反彈契機

投信連續 31 天買超台股創紀錄，加上台積電 (2330-TW) 昨 (16) 日秒填息、聯發科 (2454-TW) 又宣布配息 73 元稱冠上市，電子股擁利多題材，受惠先前股價回檔深，搶短機會浮現，新光投信投資管理處主管吳文同表示，今台股大漲，電子傳產攻守易位，具高成長、低估值電子族群有望吸引資金搶進，又以半導體類股最具反彈契機。

Fed 升息 1 碼美股勁揚，道瓊指數上漲 518.76 點，那斯達克指數上漲 487.93 點。台股今天同步開高，早盤指數大漲逾 450 點，一舉站上 17349 點年線，最高一度重返 17400 點之上。

如果小資族想搶進台灣半導體股，除購買高價半導體零股外，不妨透過台股半導體主題型 ETF 直接布局，目前市面上有三檔半導體 ETF，分別為新光臺灣半導體 30 ETF(00904-TW)、富邦台灣半導體 ETF(00892-TW) 、中信關鍵半導體 ETF(00891-TW) 。

新光投信表示，以新光臺灣半導體 30 ETF 為例，擁成分股包含：台積電、聯發科、聯電等市值前 30 大的半導體股，最大成份股台積電占 30.31%，聯發科占第二大約 15.71%。

新光投信進一步表示，新光臺灣半導體 30 ETF3/16 收盤價為 13.68 元，等於購買 1 張 ETF 花費不到 1.4 萬元，想搶進高價股半導體股，透過 ETF 也能低價入手接，同享股價成長契機。