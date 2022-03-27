〈Q2投資展望〉三大投信獻策 可分散布局四類型ETF

第二季持續受到升息與俄烏戰爭等因素影響，又即將進入除權息旺季，針對國人熱愛投資的 ETF，元大投信、國泰投信、中國信託投信對 ETF 操作獻策，看好高股息 ETF、穩定配息的投資級債 ETF、趨勢科技型 ETF、以及陸股 ETF 等四類型 ETF。

元大投信表示，台股一向具高殖利率優勢，在市場震盪中，高殖利率保護作用更被突顯；尤其台灣企業去年營收獲利刷新高，今年以來，出口數字依舊維持高檔水準，預期配息金額令人期待。

以國內最具代表性的元大高股息 (0056-TW) 為例，目前前幾大成分股長榮、亞泥、中鋼、聯強已透露的配息率都在 7%、8% 水準甚至更高。也有低波動版高股息 ETF，如元大高息低波 ETF(00713-TW)，在高股息條件外加入財務、技術面篩選，追求報酬與高股息兼顧。而國泰永續高股息 ETF(00878-TW)，不僅選出穩定高殖利率成分股，選股規則還能同時兼顧營運獲利能力，為投資組合帶來資本利得成長空間，可望股息及資本利得兩頭賺。

有短期避險或長期配置需求的投資人，可留意投資級債 ETF，且國內債券 ETF 大多有配息機制，滿足收益的需求。

元大投信表示，過去經驗顯示，聯準會開始緊縮貨幣政策階段債市呈現震盪，殖利率則開始揚升，以前三次升息經驗來看，在市場提前反應升息下，未來正式啟動升息對於債市的衝擊已大幅減低。由於中長期企業營運體質在復甦週期提升，有利債券價格走勢成長，因此現在正是長期布局投資等級債時機。同時，若景氣復甦出現波動，債券 ETF 的固定收益性質也可與手中的科技型 ETF 搭配，達到平衡效果。

中信投信固定收益科主管張勝原表示，儘管近期市場受俄烏戰事及美國聯準會升息影響，債券市場波動度加大，但中長期而言，新興國家有望受惠於疫情逐步解封，加上具有高殖利率吸引力，資金可望流向新興市場債券。過往聯準會緊縮貨幣期間，新興市場債利差走勢趨向收斂，特別是跟隨美國經濟復甦的亞洲國家，建議可留意新興亞洲相關券 ETF。

法人觀察，國泰 1-5Y 高收債 ETF(00727B-TW)、國泰投資級公司債 ETF(00725B-TW)、較高評級的國泰 A 級公司債 ETF(00761B-TW)，皆投資於以美國為主的發行公司，在債券殖利率經歷過大幅回升，及債價波動預期降低的情況下，預計基本面佳的美國公司債對投資人的吸引力明顯浮現，其中，高收債更是景氣回升下的頭等首選債；目前整體美國投資級指數、美國高收益公司債指數殖利率已分別來到 3.60%、6.20% 左右。而元大投資級公司債 (00720B-TW)，目前指數殖利率來到 4.6% 水準。此 4 檔債券 ETF 基金將在 4 月配息，建議投資人可留意布局機會。

科技產業長期報酬表現凌駕其他產業，全球大趨勢正以 AI、5G 兩大科技為基礎延伸出元宇宙、電動車、物聯網、智慧城市、遠距醫療等新應用蓬勃發展。

國泰投信也表示，在升息循環下經濟景氣必然火熱，電動車、ESG 等長線題材更易吸引資金進駐，如國泰全球智能電動車 ETF(00893-TW) 在升息後一周，就強彈約 12%，明顯係因不確定性下降，受惠充沛的經濟成長動能，市場回歸基本面利多。

全球科技 ETF 也是首選，例如元大未來關鍵科技 ETF(00876-TW) 或元大全球 AI ETF(00762-TW)，元大投信表示，全球布局除了可投資到眾多世界級大廠，也能分散個別國家風險，將全球頂尖企業一次涵蓋，其中，00762 網羅英特爾 (Intel)、Google(ALPHABET)、輝達 (Nvidia) 等 AI 軟體指標大廠；00876 成分股遍及歐亞美等地，如高通 (QCOM)、東京威力科創 (TOKYO ELECTRON)、應用材料 (AMAT)、台積電 (TSMC) 等，都是一時之選。

最後中信投信國際投資科主管葉松炫表示，今年第二季投資展望相對看好陸股 ETF。陸股近年最主要風險為中美對峙及監管風險，近期隨中國最高行政機國務院出面表態，包括人行、銀保監會、證監會等六大機構均發文表態，將推出重磅政策穩經濟、穩股市、挺企業。會議中針對互聯網平台、房地產、中概股、資金環境四大重點發話，預期監管風險應已接近尾聲，且中美高層將針對中美審計監管合作進行會談，有利中概股表現。

葉松炫進一步指出，中國近期公布的 1 月、2 月經濟數據多數回升，包括消費及投資等數據均超乎預期，其中地產投資方面，首度恢復正成常，意味地產開發投資加速，且製造業及基建也大幅復甦。總經方面浮現復甦跡象，港股的估值水位又已跌至歷史低點，短線關注外部地緣情勢、中美協議進展及政策加碼的訊息，或有望迎來一波反彈。