致伸車用ADAS獲特斯拉柏林廠認證 下半年放量

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 為電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 供應鏈之一，據悉，旗下車用相機模組除了供應特斯拉上海廠外，也已取得柏林廠認證，並將以獨家方式供貨，看好下半年出貨量將逐步放大。

致伸開發的先進駕駛輔助助系統 (ADAS)，2017 年就打入特斯拉供應鏈，供應前端相機 (front camera) 及 Driver monitoring system(駕駛者監控系統) 相機模組。公司看好，車用 ADAS 延續去年高成長態勢，成長率將由於產業水準。

特斯拉柏林廠第一季底正式落成啟用，預估前 6 個月可生產 3 萬輛電動車，目標年產量達 50 萬輛；外資更預測，特斯拉柏林廠 2022 年可望生產約 5.4 萬輛電動車、2023 年產量將增加至 28 萬輛，2025 年再提升至 50 萬輛。

致伸車用 ADAS 除了是上海廠主要供應商外，也已拿下柏林廠認證，據了解，將出貨前端相機模組，隨著特斯拉新廠落成啟用，致伸車用 ADAS 下半年出貨量將逐步擴大，有望進一步帶動整體營收續揚。

因應車用客戶市場布局，致伸也評估美國設廠計畫，預計第一階段會先在美國設置 HUB 倉，後續則考慮在德州設後段模組生產據點，不過目前仍在與客戶討論階段。

致伸受惠產品結構優化，去年全年雙率雙增，稅後純益 22.98 億元，年增 19.75%，每股純益 5.13 元，四大獲利指標創新高；不過去年第四季受聲學產品缺料影響，單季純益 5.1 億元，季減 24.1%、年增 39%，每股純益 1.13 元。