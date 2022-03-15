北富銀推台股ETF投資利器 最高一年可望配息超過30次

富邦金 (2888-TW) 旗下北富銀 2019 年與英國最大資本理財公司推出「奈米投」，當時訴求用 35 美元即可佈局全球 ETF，北富銀今 (15) 日召開投資利器的新上市記者會，宣布進階推出「奈米 2 號」，由於獨家的「切小股（fractional shares）」技術，1000 元就能買到 10-15 檔台股 ETF，甚至可能達到月月配或一年配息超過 30 次的效果，讓現金流更有彈性。

北富銀總經理程耀輝表示，在 2019 年與英國最大數位理財公司 Nutmeg 合作推出了「奈米投」，截至目前為止，管理資產已超過１億美元，累積交易金額超過 100 億新台幣，且規模仍在持續增加中。

程耀輝進一步指出，北富銀內部統計，奈米投客戶有高達 67% 的年齡層落在 20-49 歲之間，有很大呼聲希望不要只有外幣投資全球 ETF，希望用同樣的切割小股、再平衡等技術，也能以低門檻、免手續費等投資台股 ETF，因此，經過兩年多實驗試算、3.8 萬次模擬投組，終於完備台幣版的「奈米 2 號」。

程耀輝進一步指出，現在全球市場面臨通膨、升息等不確定因素，加上長期利率的倒掛，長期與短期利率的利差點，都讓民眾投資時產生了抓不準未來前景展望的困境，但現在透過奈米投 2 號，就可以最低 1000 元逢低買進 10-15 檔的高配息 ETF。

北富銀說明，一般投資人買一張 ETF 可能需要新台幣 2 萬至 15 萬元，「奈米 2 號」運用取得中華民國新型專利的獨家技術「切小股（fractional shares）」，能將每檔標的股數細切到萬分之一股，所以可以不僅大幅降低投資門檻、體現普惠金融優勢，還可發揮分散風險的效果，讓投資組合更穩健。

「奈米 2 號」根據國人最關切的投資焦點，設計出「投配息、投穩穩、投趨勢、投永續」四種台幣投資組合，以「投配息」為例，台灣民眾向來對高股息投資情有獨鍾，「投配息」的投組就集結了台灣多檔高股息型 ETF，此外，一般投資基金或 ETF，領配息的方式可能是季配或年配，但是「奈米 2 號」每檔 ETF 配息的時間各有不同，甚至可能達到月月配或一年配息超過 30 次的效果，適合喜歡穩定配息的投資人。

至於「投穩穩、投趨勢、投永續」三種組合，則分別對應抗跌低波動的台幣債券型 ETF、具長線投資潛力的趨勢型產業如電動車和 5G，以及當前最夯的 ESG 永續題材概念股，像是綠色債、低碳債等，透過多元化的投資標的和攻守兼備的組合能力。