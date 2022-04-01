〈貴金屬盤後〉烏克蘭危機+通膨恐懼 金價第1季強漲近7%

俄烏戰事加上通膨升溫，帶動投資人對避險黃金的需求，黃金期貨周四 (31 日) 上漲，月線、季線皆勁揚。

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 15 美元或 0.8%，收每盎司 1954 美元。

以交易最活絡合約計算，黃金期貨 3 月上漲 2.8%，第 1 季上漲 6.9%。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 說，黃金上漲的原因包括俄烏戰事刺激避險需求、美元疲軟，以及可能的季末買盤。ICE 美元指數 (DXY) 本周迄今共下跌約 0.5%。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 大幅提高對金價年底的預測價位，從原本的每盎司 1650 美元調升至 1850 美元，理由是「烏克蘭戰爭造成的持續性影響，而且投資人對經濟成長和通膨有疑慮」，5 這可能促成廣泛的資產重新配置，並流入黃金。

但即便如此，Innes 認為市場對停滯性通膨 (stagflation) 的焦慮可能錯置了，因為隨著美國聯準會 (Fed) 升息並帶動實質利率上揚，物價漲勢終究會面臨壓力。

因此 Innes 預測，黃金要突破近期高點的挑戰性很高。黃金期貨 3 月 8 日曾收在每盎司 2043.30 美元，為 19 個月高點。

金價周四盤中最低曾跌至每盎司 1923 美元，一部分和油價大跌有關。

美國總統拜登宣布未來六個月每天釋出多達 100 萬桶戰略儲油 (SPR)，使西德州原油重挫 7%。

德國商業銀行分析師說，油價重挫稍微沖淡了市場對通膨的疑慮，進而讓黃金作為通膨保值工具的魅力稍微減弱。

不過美國一項 Fed 偏好的通膨數據公布後，金價開始回升。據美國商務部統計，核心個人消費支出 (PCE) 物價 2 月指數年增 5.4%，為 1983 年 4 月以來最大增幅。此外，2 月個人支出溫和增加 0.2%，凸顯通膨升溫的影響。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，黃金近期可能持續受到新聞牽動，至少從俄羅斯宣布外國買家須以盧布購買天然氣、否則斷供一事來看，俄烏談判距離突破性進展還有很大一段距離。

俄國周四下令天然氣款項須以盧布受理，但保留由一家特定銀行接受美元和歐元款項的空間。

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