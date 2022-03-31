金價可能因戰爭終止而回落 但仍有穩健支撐

法國外貿銀行 (Natixis) 貴金屬分析師 (Bernard Dahdah) 表示，在俄烏戰爭停火後，由於黃金避險需求減弱，金價可能下跌約每盎司 100 美元，但黃金仍有許多重要因素帶來支撐，不會因此大跌。

Dahdah 表示，由於市場持續對俄烏戰爭相關消息做出反應，黃金市場短期內仍將保持波動。若是俄烏戰爭終止，金價可能回落，不過很快也會得到支撐，因為全球高通膨為金價創造新的基礎。

銀價的表現相對可能較為疲軟，因為在全球經濟成長放緩的情況下，白銀的工業需求將因此減弱。

Dahdah 表示，美聯準會 (Fed) 升息，將是金價主要面臨的壓力。目前，市場預計聯準會今年可能會升息 7 次，並可能在 5、6 月時都升息 50 個基點。

他也指出，儘管利率上揚，但通膨上升將使實質利率保持在負值區域，有利於金價。俄烏戰爭將給大宗商品市場帶來長期影響，這些問題將使通膨壓力一直持續。

Dahdah 說，即使俄烏兩國結束了戰爭，西方國家的制裁仍將持續一段時間，將使大宗商品價格維持在高點，從而推高通膨。

Murenbeeld & Co. 研究部門主管 Chantelle Schieven 也曾表示，黃金已經找到了一個新的區間，在每盎司 1900 美元至 2000 美元之間，建立了穩固的基礎。

她預計，即使近期推升金價的戰爭因素獲得解決，避險需求也不會消失，因為這場戰爭已經成為改變全球地緣政治格局和金融市場的關鍵支點。