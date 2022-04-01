降油價、打通膨！美國宣布史上最大規模戰略石油儲備釋出計畫

美國白宮周四（31 日）宣布，自 5 月開始的未來半年內，將每日釋出約 100 萬桶的戰略石油儲備（SPR），幫助降低油價並對抗國內通膨。此次 SPR 釋出總量預估多達 1.8 億桶。

白宮表示，此次的 SPR 釋出規模是美國史上最大規模，盼能作為原油供應橋梁，直到今年年底國內產量增加，而且這項決議是與美國合作夥伴進行討論後作出。

消息一出後，西德州原油（WTI）期貨短線跌幅一度擴大逾 5%，失守每桶 102 美元大關，截稿前跌幅收窄至 3.58%，每桶暫報 103.93 美元，布蘭特原油則下跌 4.65%，每桶暫報 108.17 美元。

白宮稱，美國是全球作大的石油生產國，也是能源淨出口國，儘管如此，世界另一端獨裁者的行動仍然會影響美國家庭生計。

此外，拜登政府還將推動國際能源署（IEA）協調與其他石油消費釋出 SPR。根據兩位知情人士表示，IEA 將在日內召開會議，預料其他國家也會釋出部分 SPR，但量不會像美國那樣多。

另一位知情人士透露，英國商務大臣 Kwasi Kwarteng 正在考慮讓英國加入釋出 SPR 行列，但拒絕透露英國將釋出多少 SPR。IEA 成員國 3 月初同意釋出總計 6,170 萬桶原油時，美國貢獻 3,000 萬桶，而英國則增加 220 萬桶。

稍早的石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）在線上會議決議維持逐步增產計畫，批准 5 月每日增產 43.2 萬桶原油，此外，還考慮將國際能源署（IEA）提供的任何數據從其原油產量估計中排除，兩個組織間的裂痕逐漸加深。

白宮聲明也提到，拜登將動用冷戰時期的「國防生產法」，把鋰、鎳、石墨、鈷和錳等礦物加入名單中，以提升產量。