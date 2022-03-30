殖利率曲線頻傳倒掛 投資人密切關注債券利差

美國國債殖利率周三 (30 日) 上午平盤遊走，但在本周 5 年期和 30 年期殖利率出現倒掛後，投資人繼續關注債券之間的利差。

美東時間清晨 6 點 50 分，5 年期國債殖利率持平於 2.487%，而 30 年期國債殖利率也持平於 2.524%。指標 10 年期美國國債殖利率小升 0.7 個基點至 2.407%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

5 年期美國國債殖利率周一 (28 日) 自 2006 年以來首次升至 30 年期美國國債殖利率之上，並在周二早盤交易中保持倒掛。

殖利率曲線倒掛歷來發生在經濟衰退之前，但交易者更看重的是 2 年期和 10 年期之間的利差。《CNBC》報導，兩者的利差在周二實際上只是變平，而其他消息來源則聲稱曲線短暫倒掛。

ING 資深利率策略師博維特 (Antoine Bouvet) 周三認為，殖利率曲線的走勢並不代表「衰退真是無可避免的」。

他說，「但顯然存在風險，尤其是當聯準會 (Fed) 幾乎承諾將利率提高到最高上限時，這種風險正在增加；而此時經濟的某些領域正顯示出放緩的跡象，顯然這是投資人要做好採取適當措施的心理準備。」

俄羅斯與烏克蘭的戰爭一直在推動本已高漲的通膨擴大，投資人擔心這可能會拖累經濟成長。

在俄羅斯和烏克蘭官員周二 (29 日) 於土耳其進行談判後，俄羅斯副國防部長聲稱莫斯科已決定「大幅」削減其在烏克蘭首都附近的軍事活動，這提振了市場情緒。

俄羅斯已經開始將部分軍隊從基輔市轉移到烏克蘭的其他地方，但五角大廈新聞秘書柯比 (John Kirby) 周二警告，這些行動並不等於撤軍。

除了監測地緣政治危機的發展，經濟數據也仍是投資人關注的焦點。

薪資服務公司 ADP 將於美東時間周三上午 8:15 發布 3 月就業變化報告。

美國第 4 季國內生產總值 (GDP) 終值定於美東時間上午 8:30 發布。

周三將拍賣價值 300 億美元的 119 天票據。