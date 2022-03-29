〈紐約匯市〉升息押注推動 美元指數再破99 日圓單日貶幅兩年最大

升息押注推動美債殖利率攀高，美元兌一籃子主要貨幣周一 (28 日) 再度突破 99 關卡，升至兩周高點，在日本央行 (BOJ) 出手，祭無限量購債壓低殖利率後，日圓兌美元延續疲軟走勢，單日貶幅一度創兩年最大。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.37%，報 99.15，為兩周以來最高。

10 年期美債殖利率周一突破 2.5%，攀抵三年高位。市場預期，聯準會 (Fed) 將在 5 月貨幣政策會議上宣布升息兩碼。

BMO Capital Markets Economics 副首席經濟學家 Michael Gregory 說：「我們現在預期，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會在接下來的兩次會議升息 50 個基點，然後在今年剩下的會議各升息 25 個基點。」

美國非農就業報告將在本周五 (1 日) 登場。Monex 分析師表示，考慮到日圓疲軟和俄烏戰爭為歐元帶來的風險，美元可能延續漲勢，特別是在非農數據表現強勁的情況下。

分析師認為，一旦數據顯示勞動力供應增加、工資增長加快，貨幣市場可能完全消化 Fed 在接下來的兩個月各升息兩碼的預期。

日本央行周一宣布無限量購債計畫，本周將連續四天以 0.25% 利率無限度購買 10 年期政府公債，藉此壓低債券殖利率，此舉引發日圓重貶。

美元兌日圓升 1.4% 至 123.81 日圓，續創 2015 年以來新高，單日漲幅一度達 2.5%，為 2020 年 3 月以來最大。日圓一度貶破 125 日圓重要支撐，3 月迄今跌幅已超過 7%，即將創下 2016 年以來最大月度和季度跌幅。

加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 經濟學家 Derek Holt 稱：「就淨值來看，日本公債幾乎擺脫了捍衛殖利率上限的反覆姿態，但擴大貨幣供給的信號，再加上 Fed 對美元的影響力較大，導致日圓走軟。」

瑞穗高級經濟學家 Colin Asher 則表示，在大筆能源進口帳單與觀光收入縮水情況下，日圓的貶值壓力可能延續至明年。

歐元兌美元微升 0.02% 至 1.0984 美元。歐元本周表現將取決於歐元區的主要通膨數據，市場預期，歐元區 3 月消費者物價指數 (CPI) 將微升至 6.5%。

商品貨幣方面，澳幣兌美元貶 0.33% 至 0.7487 美元，紐幣兌美元貶 1.1% 至 0.6892 美元。

關於加密貨幣，比特幣一度突破 48,000 美元關卡，為年初以來新高，截稿前漲 47,894.8 至美元，24 小時內漲逾 4%，以太幣漲 5%，至 3,397.2 美元。

周一的漲勢幫助比特幣收復年初迄今的跌勢。Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 認為，若比特幣繼續維持在 47,000 美元上方，有可能出現重大突破，一旦比特幣衝破 50,000 關卡，有望引起散戶和機構投資人的興趣。

截至台灣時間周二 (29 日) 約 6:00 價格：