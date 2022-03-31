〈台幣〉外資動向不明 貶4.2分收28.622元 單月驟貶2.14%

台北股匯市歷經昨天雙漲激情後，今 (31) 日受俄烏談判生波影響，市場多空不明，股匯雙雙走弱，匯市下午出現一波美元買盤，使得新台幣兌美元匯率轉貶，終場收在 28.622 元，貶值 4.2 分，台北及元太外匯市場成交值合計 17.735 億美元。

新台幣月線連 3 貶，累計 3 月貶值 6.01 角或 2.14%；第一季則貶值 9.32 角或 3.36%。

新台幣匯率昨天強升 1.85 角，回到一周高點，今天早盤一度升抵 28.55 元，但外資賣匯意願不高，動向不明確，出口商大多在昨天完成實質性拋匯，使得匯價在平盤附近拉鋸，下午隨著美元買盤湧現，匯價走低一度下探 28.666 元，終場貶幅收斂，收在 28.622 元，貶 4.2 分。

台北外匯市場成交金額萎縮至 12.28 億美元，元太外匯市場成交金額 5.455 億美元，合計 17.735 億美元。

台股方面，電子族群熄火，傳產股也無力撐盤，由金融扮演撐盤要角，但仍不敵大盤賣壓，加權指數終場下跌 47 點，收在 17693 點，月線終結連二黑，累計 3 月小漲 41 點，第一季則下跌 525 點。外資昨天回頭買超 220 億元，今天再加碼敲進 24 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，美元指數今天下跌 0.13%，日圓與歐元升值 0.21%，人民幣同步升值 0.15%，新加坡幣也升 0.10%，韓元與新台幣分別貶值 0.21%、0.15%。

俄羅斯允諾減少軍事活動，但周三卻繼續轟炸基輔郊區和烏克蘭北部一座城市，讓美國對俄方的承諾抱持懷疑態度，市場樂觀情緒漸漸消散，隨著通膨壓力增高，市場預期歐洲央行將會加快升息腳步，使得歐元獲得支撐。