ADP 3月報告：企業新增45.5萬職位 微幅超越預期

薪資處理公司 ADP 周三 (30 日) 公布報告，私人企業在 3 月以穩健的速度增加就業崗位，代表雖然勞動市場趨緊，但招聘活動仍然強勁。

ADP 表示，當月私人就業人數增加 45.5 萬，大致符合《道瓊》估計的 45 萬人，但這也是 2021 年 8 月以來的最低水準。總數略低於 2 月向上修正後的 48.6 萬人，並使 ADP 第 1 季就業人數達到 145 萬。

更受關注的非農就業報告將於周五 (1 日) 發布，根據《道瓊》的普遍預期，美國勞工統計局 (BLS) 預計本月就業人數將增加 49 萬個。 ADP 和 BLS 的數字可能相差很大，一如 2 月的報告，當時 ADP 的數據比政府官方統計數字低了 20 萬人。

ADP 3 月報告顯示，各個行業的求才活動平均分布，其中休閒和酒店業增加 16.6 萬人居首位；教育和衛生服務貢獻了 72000 個，而專業和商業服務緊隨其後，提供了 61000 個新職位。

在商品生產方面，製造業以 54000 人領先，建築業增加 15000 人。

服務業公司增加了 37.7 萬個工作崗位，而商品生產商則增加約 79000 個工作崗位。

從規模來看，就業增加的分布也相當均勻，員工在 50 至 499 人的公司增加了 18.8 萬人，500 人以上的大公司增加了 17.7 萬人；50 人以下的小型企業在 2 月出現下滑，但在 3 月扭轉了這一局面並增加了 90000 人。