〈台幣〉報復性反彈1.85角收28.58元 收復近1周失土

新台幣兌美元匯率今 (30) 日總算終結連 7 貶，並展開報復性反彈，在拋匯潮蜂擁而至下，連闖 28.7、28.6 元兩道關卡，一度強升逾 2 角，終場升幅收斂，升值 1.85 角，收在 28.58 元，收復近 1 周以來失土，並創逾 2 年來單日最大漲幅，台北及元太外匯市場總成交值 19.24 億美元。

近來受中國封城、美債殖利率狂飆的影響，美元表現強勢，使得新台幣匯率貶不停，昨天更跌落至 1 年 4 個月新低。隨著俄烏和談露出曙光，台北股匯今天展開強勁反彈攻勢，美元大戶出口商把握 3 月、第一季倒數兩個交易日拋匯，推升新台幣匯價一度勁揚 2.31 角，最高來到 28.534 元，在亞洲貨幣中表現凌厲。

新台幣兌美元匯率終場升幅收斂，仍強升 1.85 角，以 28.58 元作收，為一周來新高，台北外匯市場成交金額放大至 15.63 億美元，元太外匯市場成交金額 3.61 億美元。

台股方面，在台積電領軍電子股走強下，金融、傳產股也百花齊放，加權指數一度大漲逾 200 點，終場上漲 191 點，收在 17740 點，收復半年線及 5 日線，為近 1 個月來新高，三大法人同站買方，其中外資回頭大買 221 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數今天重挫 0.94%，日圓強升 1.38%，歐元勁揚 1.16%，韓元升值 0.84%，新台幣升值 0.65%，新加坡幣升 0.49%，人民幣升 0.28%，亞幣全面大幅走揚。